Tennis, sarà finale in Coppa Corradi per la squadra femminile del Cus Genova

Genova. La squadra femminile del Cus Tennis conquista l’accesso alla finale di Coppa Corradi superando per 2-0 la Taggese in casa, con atto conclusivo previsto per questo sabato a Lavagna.

Vittoria per Damiani contro Poggi e per Masé contro Salerno, avversarie rispettivamente di classifica 2.8 e 3.2.

In Coppa Raffo, invece, quarto successo su quattro partite per il team composto da Ginocchio, Polverosi, Fielding e Paolillo. Polverosi vincente contro il 3.3. Marco Carena, così come Ginocchio al super tie-break del terzo set contro il giovane 3.2 Lorenzo Carena. Un 2-0 dopo i singoli, con doppio non disputato, che ha dunque permesso agli Universitari di conquistare la vittoria contro il Playtennis Pieve.

Per quanto riguarda la Coppa 2.7, infine, weekend di recuperi quello appena terminato, con la squadra biancorossa ferma.