Telecamere in centro storico, Siap: “Non sono una soluzione senza un coordinamento tra le forze”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Roberto Traverso Segretario Nazionale Siap e Segretario Generale Provinciale Siap Genova.

“Le telecamere rappresentano un supporto fondamentale per l’attività di investigativa per le forze dell’ordine ma da sempre sosteniamo e dimostriamo che non potranno mai sostituire l’attività operativa garantita dal personale che si occupa di controllo del territorio, prevenzione e repressione dei reati.

L’annuncio del Sindaco Bucci dell’installazione di nuove telecamere a Genova rischia se non sarà accompagnato da un serio e condiviso protocollo operativo tra Comune di Genova e le Sale Operative della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, rischia di trasformarsi in uno spot mediatico che alla fine si concretizzerà in uno spreco di risorse economiche a carico di chi pagherà di tasca propria queste nuove telecamere.

Dal momento in cui la Polizia Locale grazie ai fondi stanziati a favore del Ministero dell’Interno dispone da quasi un anno di una propria centrale operativa iper tecnologia e ad oggi i poliziotti della Questura di Genova non hanno ricevuto nessuna indicazione formale operativa in merito a come coordinarsi in caso di necessità per esigenze investigative.

Quindi, auspicando che i poliziotti delle “Volanti”, della Squadra Mobile o delle Squadre di PG dei commissariati o delle Specialità della Polizia di Stato possano utilizzare le potenzialità tecnologiche della nuova centrale operativa della Polizia Locale, ricordo al Sindaco Bucci e all’Assessore Gambino che le politiche sulla sicurezza per una città metropolitana italiana di fascia simile a quella genovese dovrebbero essere basate sulla condivisione coordinata tra le forze in campo e non su iniziative unilaterali mediatiche come l’ultima sulle nuove telecamere perché come per la discutibile e incomprensibile, proposta di spostare la “Movida in Darsena” , oltre al rumore di qualche articolo di di stampa, difficilmente miglioreranno la qualità della vita dei cittadini”.