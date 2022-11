Teatro Carlo Felice: il 25 novembre debutto della Cenerentola nell’allestimento di Luzzati del 1978

Genova. Debutta il 25 novembre al Teatro Carlo Felice La Cenerentola di Rossini, secondo titolo in cartellone per la stagione operistica.

La particolarità è che si tratta di un allestimento di Emanuele Luzzati andato in scena nel 1978. Grande lavoro, dunque, per lo staff del teatro, ricostruire quella scenografia.

“Proseguiamo nella direzione stabilita di essere teatro d’arte e di cultura − spiega il sovrintendente Claudio Orazi − che alterna produzioni con l’innovazione dei linguaggi e le sperimentazioni come abbiamo visto in Béatrice et Bénédict senza dimenticare la tradizione e la cultura popolare dell’opera. Abbiamo una prestigiosa firma alla regia e uno strepitoso parterre di cantanti”. Dopo l’Elisir d’amore nel 2021 e il Turco in Italia nel 2022, ecco il terzo titolo per rendere omaggio al grande artista genovese. Orazi conferma anche che sono numerosissime le prenotazioni dei giovani grazie anche alla collaborazione con Iren.

“Cerchiamo di portare diversi allestimenti per estetica e modelli di pensiero − aggiunge il direttore artistico Pierangelo Conte − il titolo era previsto ad aprile 2021 e rimandato per Covid. In questa stagione abbiamo così recuperato tutti gli impegni presi in tempo di pandemia”

A dirigere l’orchestra ci sarà Riccardo Minasi, direttore musicale del teatro, mentre la regia sarà curata da Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi. I costumi sono ispirati agli originali firmati da Emanuele Luzzati con la collaborazione di Nicoletta Ceccolini, che li ha prodotti a nuovo.

Proprio Gavazzeni e Maranghi, che a Genova hanno diretto già Il trespolo tutore, hanno spiegato la loro concezione di teatro d’opera. “Mi sono tornate alla mente due frasi di Luzzati − racconta Maranghi − una è “il giuoco è una cosa seria”, in cui lui riassumeva che ha iniziato da bambino e ha continuato a farlo tutta la vita. L’altra è “A me piace a fare il teatro senza soldi”, sprigionando una fantasia che nasce dai limiti. Per me essere a Genova nel mondo di Luzzati è speciale. Lo ritrovi camminando e ci si può inciampare nei colori, negli odori, nelle atmosfere. Il libretto è bellissimo e quello che racconta può succedere anche oggi, noi lo avevamo attualizzato in un’altra versione all’India delle caste. Però poi qui incontri il mondo di Luzzati ed emerge la sua semplicità un po’ mozartiana, quella del suo Pulcinella che era perfetto con due linee. Per cui Luzzati e Cenerentola sono un paradigma. Qui c’è la semplicità e la purezza, non serve altro che la bravura delle interpreti“.

Gavazzeni aggiunge: “Portiamo un grande titolo nel modo in cui piace a noi. Io sono risultato di ciò che ho visto nella vita, il teatro musicale mi ha fatto innamorare dell’opera. Penso alla Bohème di Zeffirelli. Nonostante l’evoluzione il teatro non deve dimenticare ciò che è stato senza essere considerato retrogrado. La strada giusta sta nel mezzo, ma non dobbiamo dimenticare che è il dna dell’opera è popolare e mi deve arrivare al cuore e alla testa senza dover leggere un libretto di istruzioni”.

Ci sarà quindi un equilibrio tra l’approccio tradizionale e una visione contemporanea. “Fare teatro di tradizione è più difficile che mettere in scena degli alieni e spesso è un modello di teatro visto con sufficienza”, puntualizza Gavazzeni.

Quest’ultimo evidenzia un plus dovuto alla cantante cinese Hongni Wu, che interpreta Cenerentola: “Porta candore e statura dell’anima. Purezza e luce oltre lo sguardo. Sta aggiungendo molto al nostro spettacolo”.

Il cast si compone di Filippo Maria Romano/Giovanni Romeo (Don Magnifico), Hongni Wu/Laura Verrecchia (Cenerentola), Roberto De Candia/Pablo Ruiz (Dandini), Antonino Siragusa/Dave Monaco (Ramiro), Carlotta Vichi (Tisbe), Giorgia Rotolo (Clorinda), Gabriele Sagona / Matteo D’Apolito (Alidoro).

Capolavoro di azioni e reazioni, nella Cenerentola, ossia La bontà in trionfo (questo il titolo completo) le apparizioni, i capovolgimenti e i colpi di scena si susseguono con ritmo serrato lasciando lo spettatore senza fiato. L’elemento favolistico, che astrae la realtà e rende tutto possibile, resta elemento imprescindibile nell’ opera di Rossini che, insieme al librettista Jacopo Ferretti riesce a portare, in modo geniale e sempre convincente, questo dramma giocoso alle vette assolute del suo catalogo.