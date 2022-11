Teatro Akropolis, il bilancio del XIII Festival “Testimonianze Ricerca Azioni”: 4mila presenze in 12 giornate

Genova. La XIII edizione del festival Testimonianze ricerca azioni, organizzato a Genova da Teatro Akropolis con la direzione artistica di Clemente Tafuri e David Beronio, ha fatto registrare un’ottima affluenza di pubblico con oltre 4.000 presenze in 12 giornate, dal 2 al 13 novembre 2022 con l’anteprima del 26 ottobre.

Superata l’emergenza Covid, la compagnia ha finalmente ritrovato gli spettatori accogliendoli nei propri spazi, una sala rinnovata dalla ristrutturazione che la rende modulabile e adatta al cinema oltre che alla danza e al teatro performativo. Caratteristiche che sono state apprezzate non solo dagli spettatori, ma anche dagli artisti e dai numerosi critici provenienti da tutta Italia, attratti dalle molteplici prime assolute presentate nel programma, da Runa di Amer Kabbani che ha raccontato la guerra siriana con la tecnica del circo contemporaneo, a Matrice – da Ana Mendieta di Alessandra Cristiani, che con il rigore del butō ha mescolato sulla scena il rosso del sangue e la terra, in un viaggio verso una natura originaria e salvifica. Grande attenzione hanno riscosso, inoltre, le prime assolute di Teatro Akropolis, il film su Gianni Staropoli del ciclo La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro e lo spettacolo Apocatastasi che, aprendo una riflessione sul tempo, pone l’attenzione su uno dei temi che più incidono sulla vita umana. Gianni Staropoli e Apocatastasi, con la musica originale di Pietro Borgonovo, direttore della GOG – Giovine Orchestra Genovese che lo coproduce, il 18 dicembre saranno ospiti del festival Teatri di Vetro, diretto da Roberta Nicolai, al Teatro India di Roma.

La rete di relazioni che ruota intorno a Teatro Akropolis (tra gli altri Mechrì – laboratorio di filosofia e cultura di Milano, Fondazione Palazzo Ducale di Genova, Teatri di Vetro di Roma, il consolato generale del Giappone a Milano) si rivela sempre più di alto livello, contribuendo a portare su un piano nazionale e internazionale le attività e l’immagine del festival. Si conferma con sempre più incisività, in questa edizione, la funzione culturale di un festival che mette al centro l’artista e il suo percorso creativo, scegliendo di sostenere nei loro percorsi artisti come Paola Bianchi, Carlo Massari, Bernardo Casertano, Alessandra Cristiani accanto a una nuova generazione di performer, non solo programmandoli ma coproducendoli e ospitandoli in residenze creative che li pongono in stretta relazione col territorio. Altri momenti particolarmente apprezzati e seguiti dal pubblico sono stati quelli dedicati agli approfondimenti sulle arti per la scena di cui sono stati protagonisti, tra gli altri, il filosofo Carlo Sini, gli storici del teatro Marco De Marinis e Antonio Attisani, e gli studiosi Mario Bianchi e Alfonso Cipolla. Tra i diversi progetti rivolti al coinvolgimento di un pubblico più giovane ricordiamo il PCTO – Percorso per le Competenze Trasversali per l’Orientamento, che si propone di avvicinare i ragazzi ai mestieri dello spettacolo attraverso incontri e laboratori, realizzato con gli studenti del liceo artistico statale Klee Barabino di Genova.

Teatro Akropolis si conferma nel panorama nazionale uno dei più significativi centri di sperimentazione e ricerca sulle arti performative, contribuendo con le sue molteplici attività a un concreto rinnovamento della scena contemporanea.