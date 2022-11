Tartufando 2022, oltre 5 mila presenza per la kermesse del centro storico

Genova. Oltre 5 mila presenze nel Centro Storico, banchi con tartufi e prodotti tipici in piazza Sarzano presi d’assalto da genovesi e turisti per tutto il fine settimana, boom di richieste di prenotazioni nei ristoranti e locali del centro. Tartufando edizione 2022, manifestazione organizzata dal civ di Sarzano-Sant’Agostino che dalla passata edizione si è estesa anche ad altre zone del centro (Piazza delle Erbe, Vico Casana e San Matteo), ha registrato il record di visitatori proponendo una settimana di menu dedicati con richiami al tartufo fino a domenica e promuovendo un turismo di qualità.

Quarantasette sono state le attività coinvolte, tra quelle legate al tema food, con menu-vetrina e proposte e riferimenti sia al tartufo bianco che nero. Grande successo anche per i laboratori e le degustazioni con vini rossi e bianchi in abbinamento ai piatti con alla base l’oro della terra. «Tartufando ha portato ancora una volta un turismo di qualità nelle vie della città vecchia – dice Matteo Zedda, presidente del Civ di Sarzano-Sant’Agostino -. E per la prossima edizione stiamo già pensando di introdurre importanti novità»

A dare manforte alla manifestazione e alla promozione dei prodotti tipici liguri, la presenza di Liguria Gourmet, il marchio collettivo geografico per la ristorazione regionale ideato, registrato e garantito da Regione Liguria e dal Sistema Camerale. Quattro sono stati gli chef Liguria Gourmet a partecipare all’evento come ambassador del marchio, in aggiunta a un esperto di mixology di Genova Gourmet Bartender, circuito dedicato alla professionalità dei bartender che utilizzano distillati liguri e a un produttore di Genova Gourmet, contrassegno esclusivo per la filiera del genovesato.

“Tartufando” è un evento di grande successo e sinonimo di qualità ormai da anni sul territorio ligure, a seguito anche delle riuscitissime edizioni di “Tartufando in Sarzana” (La Spezia) del 2018 e 2019 e, da quest’edizione, ha visto la collaborazione del Sistema Camerale.

Grande partecipazione di pubblico anche alle serate con protagonisti Capasoul e I Trilli. Polverizzate anche le 5 mila mappe con l’indicazione dei locali aderenti alla manifestazione che sono state consegnate nei giorni scorsi a Porta Soprana e in piazza Matteotti.

“Tartufando 2022” è patrocinata da Regione Liguria e sostenuta da Camera di Commercio di Genova, GenovaMoreThanThis come Comune di Genova, Confesercenti Genova, Ascom Confcommercio Genova e Camera di Commercio Riviere di Liguria.