Tamponamento tra auto in corso Monte Grappa, un uomo e una donna in gravi in condizioni

Genova. Un uomo e una donna intorno ai 50 anni sono stati ricoverati in gravi condizioni all’ospedale San Martino dopo essere rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 17.30 all’intersezione tra corso Monte Grappa e via Montesano, sopra Brignole.

Un’utilitaria con a bordo la coppia rimasta ferita è stata tamponata da un’altra vettura mentre entrambe le auto stavano viaggiando in discesa. La macchina colpita è stata pesantemente danneggiata.

Sul posto l’automedica del 118 e i militi di due pubbliche assistenze oltre alla polizia locale impegnata sia a regolare il traffico sia, con il reparto infortunistica, ad accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

I due 50enni feriti sono stati portati in ospedale coscienti anche se per la dinamica dell’incidente il codice stabilito è stato quello rosso, il più grave.