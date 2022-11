Taekwondo, due genovesi medaglia di bronzo agli Europei di Malta

La Valletta. Le genovesi Anna Fossaceca e Virginia Lampis hanno conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo al Campionato europeo Under 15 che si è svolto dal 25 al 27 novembre a La Valletta, Malta.

Il taekwondo genovese torna così su un podio internazionale 16 anni dopo l’argento mondiale juniores conquistato da Federica Perugini in Vietnam.

Virginia Lampis, tesserata per la Scuola Genova, si presentava all’europeo da prima nel ranking continentale, ha brillantemente superato i quarti contro l’atleta tedesca, perdendo poi in semifinale con la francese. Percorso più tortuoso per Anna Fossaceca, tesserata Lanterna, testa di serie numero 5 de tabellone, che ha iniziato il suo percorso dagli ottavi, dove ha regolato l’avversaria azera, per poi superare la tedesca ai quarti. Niente da fare con la spagnola, prima del ranking e poi vincitrice della competizione.

Alla manifestazione continentale, la Genova del Taekwondo era rappresentata da ben sei atleti, record storico. Si sono fermati prima della zona medaglia Riccardo Pastore, Lucrezia Maloberti, Stefano Maggiolo e Nicole Masala.

Anna Fossaceca e Virginia Lampis con le medaglie vinte a Malta