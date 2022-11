Svaligia un box ma si ferma a fare la ‘siesta’ in strada: riconosciuto e arrestato dalla polizia

Genova. Ieri mattina una volante della polizia ha effettuato un sopralluogo dopo un furto avvenuto all’interno di un box di via Raggio, diramando poi una nota di ricerca dell’autore immortalato dalle telecamere di sorveglianza.

Mezz’ora dopo, durante un giro di controllo nel centro storico, gli agenti del commissariato Prè hanno notato un uomo, dai tratti corrispondenti alla descrizione, addormentato placidamente davanti ad un portone in vico dell’Olio. Controllato ai terminali l’uomo risultava essere destinatario di divieto di dimora in Genova fino a marzo 2023, inoltre con sé aveva una valigetta ed un borsello contenenti un gruppo manometrico con fruste di collegamento ed un compressore, dei quali, secondo quanto riporta la polizia nella nota stampa, non avrebbe saputo giustificare il possesso né tantomeno la destinazione d’uso.

In questura il confronto diretto con le immagini delle telecamere ha confermato che si trattava proprio dell’uomo che si era introdotto nel box. Anche gli attrezzi in suo possesso sono stati riconosciuti dalla vittima del furto e restituiti. Il 47enne sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.