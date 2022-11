Subbuteo, festeggiano i genovesi del Valponte: squadra promossa in Serie B

Genova. Promozione in serie B di Subbuteo per la compagine genovese dell’US Valponte 1986, che festeggia al Palasport “Bernardo Speca” di San Benedetto del Tronto la vittoria.

Dopo due giorni di gare, i liguri si sono aggiudicati la testa della classifica del girone B a punteggio pieno: 27 punti in 9 match. Stesso discorso per i marchigiani dell’Ascoli, eletti vincitori del girone A.

A queste due squadre, si aggiunge infine gli Old Lions Macerata vittoriosi nei playoff contro le Pantere Lucca (scontro tra le due seconde dei rispettivi gironi) con il risultato di 2 a 1 al Sudden Death (golden gol), dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi in perfetta parità, 1 a 1.

Per quanto riguarda la Serie A, invece, festeggia la Salernitana che per la prima volta si laurea campione di subbuteo. In B soddisfazione per le Fiamme Azzurre Roma, il Perugia e la F.lli Bari Reggio Emilia promosse nella massima serie.