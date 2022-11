Stop alle auto parcheggiate all’Acquasola, Tursi corre ai ripari con una nuova ordinanza

Genova. Niente più auto parcheggiate sul camminamento del parco dell’Acquasola. Dopo la denuncia di Genova24, alla quale è seguita la reazione sdegnata delle associazioni ambientaliste genovesi, una serie di transenne impedisce l’accesso al viale di ghiaia che fino a pochi giorni fa era occupato da una decina di veicoli in sosta.

Le macchine erano quelle dei magistrati e dei dipendenti del tribunale, negli ultimi mesi rimasti senza autorimessa, autorizzati in virtù di un’ordinanza del Comune che consentiva di parcheggiare nel cosiddetto “collo d’oca” di viale IV Novembre, permesso che nelle scorse settimane era stato esteso di fatto all’area interna del parco.

Nelle ultime ore, però, viste le proteste degli attivisti e quelle del presidente del Municipio Centro Est, il leghista Andrea Carratù, Tursi ha deciso di correre ai ripari. E infatti oggi è stata pubblicata una nuova ordinanza del vicecomandante della polizia locale Varno Maccari “per far comprendere meglio l’utilizzo dell’area”, come spiega l’assessore alla Mobilità Matteo Campora. Al provvedimento è allegata una planimetria che prevede l’istituzione di 34 posti auto nel parte del “collo d’oca” che adduce al varco dell’Acquasola, più altri 26 stalli nel viale asfaltato oltre il cancello del parco, ma prima del camminamento in ghiaia.

In totale 60 parcheggi che rimarranno ad uso esclusivo di chi lavora a Palazzo di Giustizia, dove la chiusura temporanea dell’autorimessa ha fatto saltare 100 posti auto. La nuova disciplina è fissata “in via temporanea e sperimentale e sino a cessate esigenze”.

L’ordinanza, adottata inizialmente per la durata di un anno, tiene in considerazione “la concomitanza del processo dovuto alla caduta del Ponte Morandi, che comporta un forte afflusso di addetti ai lavori” e anche “la necessità di reperire spazi al fine di permettere un più agevole accesso al personale impegnato ad esplicare le mansioni necessarie allo svolgimento delle primarie funzioni”.

Già nel primo pomeriggio di oggi le transenne chiudevano l’accesso alla parte interna del parco, eccezion fatta per una macchina rimasta oltre le transenne.