Stasera Torino-Sampdoria, Sabiri non recupera. Per i blucerchiati record di sconfitte nel 2022

Genova. La Sampdoria arriva al match infrasettimanale di questa sera con le armi ulteriormente spuntate: Sabiri non recupera e non risulta neanche tra i convocati. Oltre allo squalificato Léris ecco dunque un’altra tegola come per confermare la teoria che piove sempre sul bagnato.

Le statistiche non aiutano: la Sampdoria è la squadra che ha perso più match in Serie A nel 2022 (22 su 32 partite); nella storia del torneo solo il Cagliari nel 2021 (24) ha registrato più sconfitte in un singolo anno solare.

I 22 blucerchiati chiamati ad affrontare in trasferta il Torino alle 20.45 sono: i portieri Audero, Contini, Tantalocchi; i difensori Amione, Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Murillo, Murru; i centrocampisti: Djuricic, Malagrida, Rincón, Trimboli, Verre, Vieira, Villar, Yepes; gli attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Montevago, Quagliarella.

Gli indisponibili, oltre a Sabiri, sono Andrea Conti, Manuel De Luca, Ignacio Pussetto, Nicola Ravaglia, e Harry Winks, che l’altroieri è stato intanto sottoposto a un intervento di pulizia in artroscopia della caviglia sinistra e inizierà nei prossimi giorni la fase di riabilitazione.

Da parte della società la scelta di non realizzare nessuna videointervista pre-partita a mister Stankovic, che resta concentrato sul momento difficile della sua squadra. Il pareggio della Cremonese col Milan è un campanello d’allarme ulteriore. Nessuna compagine va considerata già retrocessa.

C’è però almeno un aspetto che i blucerchiati possono considerare positivo: la Sampdoria ha ottenuto quattro punti nelle tre trasferte con Dejan Stankovic come allenatore in Serie A, tanti quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 12 partite esterne con Marco Giampaolo alla guida.

Il Torino subisce gol da otto partite consecutive. Le condizioni in premessa dunque ci sarebbero anche, se non fosse che la Sampdoria è anche la squadra che ha segnato meno gol nei maggiori cinque campionati europei 2022/23 (solo sei reti in 13 match). Solo nel 1972/73 (cinque), i blucerchiati ne avevano realizzati meno a questo punto della stagione.

Nella classifica dei gol attesi (gli expected goal), la Sampdoria è penultima con 10,4 rispetto ai 6 segnati, una differenza di -4,4. Ultimo è il Lecce, avversario di sabato.

Si sa anche che la realtà dei numeri spesso può essere smentita. A livello mentale la Sampdoria appare una squadra in difficoltà sia per come subisce facilmente reti nella prima parte di gara: sono ben sei i gol subiti nei primi quindici minuti quest’anno.

A mancare, inoltre, sono anche le reti su calcio piazzato: sinora nessuna.