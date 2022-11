Stanza del Cinema: il 14 novembre monografica su Elio Petri con l’analisi di tutti i suoi film

Genova. Nuovo appuntamento a Palazzo Ducale con la Stanza del Cinema, iniziativa organizzata dal Gruppo Ligure Critici Cinematografici (Sncci) in accordo con la direzione del Ducale.

Lunedì 14 novembre, alle 17.30, nella sala della Società Ligure di Storia Patria (al piano terra), a quarant’anni esatti dalla prematura scomparsa di Elio Petri, Anna Parodi ripercorrerà le tappe fondamentali della breve, folgorante carriera del caustico cineasta romano, voce scomoda e inquieta per eccellenza della realtà socio-culturale italiana degli anni Sessanta e Settanta.

Dall’esistenzialismo de L’Assassino e dei Giorni contati a opere di genere come La decima vittima e Un tranquillo posto di campagna, dalla celeberrima e celebratissima Trilogia della Nevrosi composta da Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, La classe operaia va in paradiso e La Proprietà non è più un furto, all’abisso di Todo Modo, l’opera di Petri rappresenta ancora oggi un connubio irripetibile di fervore politico, impegno civile e analisi psicologica che ha travolto il panorama dell’epoca e che il cinema italiano successivo non ha più trovato il coraggio di replicare.

Gli appuntamenti con la Stanza del Cinema si svolgono il primo e il secondo lunedì del mese per parlare delle uscite in sala e proporre approfondimenti su temi e personaggi della storia della Settima Arte.

Dato il numero limitato di posti, si prega di prenotare inviando un’e-mail all’indirizzo snccigruppoligure@gmail.com o lasciando un commento sul post della pagina Facebook Gruppo Ligure Critici Cinematografici Sncci.