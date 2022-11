Stadio Ferraris, prorogata la concessone a Genoa e Samp fino a fine stagione

Genova. E’ stata prorogata fino al prossimo 30 giugno la concessione di utilizzo dello stadio comunale Luigi Ferraris di Marassi a favore di Genoa e Sampdoria, attuali concessionari, in attesa di un eventuale nuovo accordo che possa determinare il futuro dell’impianto sportivo più iconico della città.

La proroga di fatto è una proroga tecnica: la concessione decennale, infatti, è scaduta lo scorso 31 ottobre e al momento le varie trattative, su un eventuale rinnovo della concessione o di un vendita della struttura, sono ancora ferma al palo. Almeno ufficialmente.

In questo modo, quindi, le due società potranno terminale le stagioni oggi in corso utilizzando la stessa struttura, con, ovviamente, un canone che sarà determinato in seguito ma che dovrebbe rispettare quanto determinato in questi anni.