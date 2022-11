Spiaggetta del Porto a Chiavari, al via i lavori di restyling

Chiavari. Più accessibile e sicura, più verde e vivibile. La Spiaggetta del Porto di Chiavari cambia look grazie al progetto di sistemazione e recupero in chiave ludico-sportiva voluto dall’amministrazione, per un importo pari a 430 mila euro.

Iniziati i lavori per potenziare l’area fitness, per realizzare una rampa d’accesso per disabili e una nuova ampia scala, e per installare un impianto di illuminazione a led e una nuova rete di videosorveglianza.

Inoltre, tra le dune e la spiaggia verrà creato un percorso in materiale eco-compatibile con nuove piante e arbusti, tra cui pini, tamerici e vegetazione ornamentale.

“L’area è un punto di ritrovo molto utilizzato da sportivi, famiglie e turisti. Siamo voluti intervenire con un progetto complessivo di restyling per migliorarne la fruibilità e il decoro. L’area si trova in una posizione strategica: collegata al porto e facilmente raggiungibile dal centro storico, la Spiaggetta può essere utilizzata tutto l’anno in un contesto destagionalizzato – spiega il sindaco Federico Messuti.

E conclude: “Una prima parte d’intervento è stata completata in primavera e ha riguardato l’ampliamento dell’area giochi con l’installazione di nuove strutture, una piramide, un’altalena e una carrucola in legno. Mentre i lavori iniziati in questi giorni sono finalizzati al completamento del progetto. Tutti gli interventi andranno ad integrarsi con le attività sportive presenti, con la Spiaggia per tutti e il parco della memoria realizzato con l’Anpi di Chiavari”.