Spesa on line a casa in meno di un’ora, a Genova in anteprima il servizio”Basko Rapido”

Genova. Basko, l’insegna di supermercati del Gruppo Sogegross, arricchisce la sua offerta di servizi innovativi e propone Basko Rapido, un nuovo progetto di Q-Commerce che offre ai consumatori rapidità e comodità: dopo aver effettuato la spesa sul sito o tramite app infatti, un rider in bicicletta consegnerà la spesa a casa entro un’ora, secondo la fascia di consegna selezionata. Il nuovo servizio è proposto in anteprima a Genova, in una zona attualmente compresa tra i quartieri di San Martino, Albaro, Sturla, in previsione di successive estensioni.

“In alcuni momenti particolari o in determinate circostanze, l’esigenza dei consumatori è quella di avere un riscontro molto veloce all’esigenza d’acquisto, abbinato ovviamente a un servizio comodo e affidabile: Basko ha intercettato questa necessità e offre ora un nuovo servizio innovativo che si aggiunge alle altre diverse modalità, già disponibili, di fare la spesa – commenta Giovanni D’Alessandro, Direttore Canale Basko – siamo da sempre attenti a unire qualità e innovazione: il Q-Commerce è la nuova frontiera, l’evoluzione dell’e-commerce che Basko, tra i primi in Italia, ha proposto già nel 2003. Riceviamo già i primi positivi riscontri, che confermano l’utilità di Basko Rapido nel trovare soluzione a necessità dell’ultimo minuto: le referenze più richieste sono quelle relative alla prima colazione, come prodotti dolciari e caffè, ma anche pasta e conserve di pomodoro”.

Da sempre Basko rivolge una particolare attenzione alla qualità e varietà dell’assortimento, al legame con il territorio e alla ricerca dell’innovazione, con una propensione al servizio volta a soddisfare quanto più possibile le esigenze del consumatore.

Con questo nuovo servizio, sono quindi 8 i modi in cui è possibile fare la spesa presso i supermercati Basko: oltre che nei supermercati tradizionali, spesso con consegna a domicilio, è possibile infatti acquistare online con consegna a casa, ritiro in negozio, ritiro al locker self-service di Genova Nervi, con il servizio di ritiro della spesa sul luogo di lavoro presso le aziende convenzionate e tramite EuGenio, il primo virtual assistant che porta la spesa a casa, lanciato a luglio 2021.

“Basko Rapido” è fruibile attraverso il sito Basko.it e l’app Basko. Per accedere è necessario essere registrati al sito Basko.it ed essere in possesso della carta fedeltà di Basko, Prima Card o Prima Card65.

Il servizio è attivo da lunedì a sabato, con consegna dalle ore 16 alle 20 (con ordine entro le ore 18.59), a Genova. La zona attualmente disponibile, in previsione di successive estensioni, è compresa tra i quartieri di San Martino, Albaro, Sturla.