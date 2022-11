Spaccio in centro storico: due fermati dalla polizia locale, un arresto

Genova. Ieri pomeriggio durante un controllo in un locale del centro storico, dopo aver notato movimento sospetti gli agenti hanno fermato due persone, in quel momento non in possesso di sostanze, e hanno proceduto all’identificazione.

Appurato che uno dei due soggetti aveva esibito un documento falso, è scattata la perquisizione nel suo appartamento dove sono stati rinvenuti 40,79 grammi di cocaina quasi pura, oltre 3mila euro in contanti, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 4 telefoni cellulari.

L’uomo è stato arrestato e accompagnato alla Casa circondariale di Marassi.

«Un’altra azione messa a segno dalla polizia locale per il contrasto dello spaccio nei quartieri – commenta l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino – Prosegue l’attività di prevenzione del degrado, in collaborazione con carabinieri e polizia di Stato, con l’obiettivo di garantire sicurezza ai cittadini».