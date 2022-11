Sociale, terzo settore e università. Al via partnership tra Social Hub Genova e Consorzio Ianua

Genova. Si è svolta oggi la cerimonia di firma e presentazione della nuova partnership tra Social Hub Genova e il Consorzio Ianua, avviata con il coinvolgimento della scuola Ianua dell’Università di Genova.

Lo scopo della partnership è di perseguire con maggiore efficacia la diffusione in Liguria e a livello nazionale sulle tematiche dell’impresa sociale e dell’economia sostenibile anche attraverso percorsi di formazione per lo sviluppo di competenze specifiche in ambito di economia circolare, di economia sociale e di innovazione digitale.

Alla conferenza stampa Eva Riccomagno, Presidente del Consorzio Ianua ha sottolineato come: “Il Consorzio Universitario Ianua agisce in stretto contatto con la Scuola Superiore Ianua ed ha lo scopo di rafforzare il rapporto dell’Università di Genova con il suo territorio così da consolidare e sviluppare attività, visibilità e impatto nel contesto nazionale e internazionale. Il Consorzio, in collaborazione con i suoi soci e partner, supporta iniziative di piena valorizzazione di capacità e merito nell’ambito della formazione universitaria e post-universitaria, improntate all’accrescimento delle competenze culturali, scientifiche e tecnologiche dei partecipanti.” – Conclude Riccomagno: “Sono passaggi importanti quelli che come oggi portano a stipulare convenzioni e partnership per incrementare e specializzare maggiormente le nostre attività formative su temi rilevanti per la nostra società ed economia come il sociale e tutto quello che rappresenta”.

Il presidente di Social Hub Genova, la rete di professionisti e imprese sociali attiva nel tessuto genovese, Angelo Bodra aggiunge: “Avviare una partnership permette performances migliori perché il know how delle parti in gioco può esprimersi al massimo delle sue potenzialità. La partnership con il Consorzio Ianua darà accesso a Social Hub Genova anche ad una collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, consentendo così un’efficace attività di promozione nei circuiti universitari dei propri eventi scientifico culturali quali seminari, conferenze e workshop. Inoltre si potrà ricevere anche un supporto ad altre iniziative nell’ambito della formazione, farsi parte attiva anche nei percorsi formativi di eccellenza della Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Genova e sviluppare progetti di ricerca presso i nostri soci e partner”.

Durante la conferenza stampa è stato infatti presentato anche il primo progetto di formazione sulla tematica dell’Impresa Sociale: il seminario-laboratorio “Fare impresa sociale”, un’attività formativa di Social Hub Genova sviluppata nell’ambito del progetto START TAPPE, in collaborazione con Consorzio Ianua che porterà alla stesura di 3 casi studio sulla creazione di un’impresa sociale nell’ambito del patrimonio culturale, della sostenibilità ambientale e nell’economia di prossimità proposte dagli studenti e che verranno sviluppati in un laboratorio didattico-formativo.