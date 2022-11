Skymetro, il Comune: “Sì al percorso di partecipazione” ma nessuno stop al progetto

Genova. Porte aperte all’avvio di un “iter di condivisione e confronto tramite assemblee pubbliche e commissioni al fine di attuare un processo partecipativo” sullo Skymetro in Valbisagno, ma nessun “congelamento del progetto” nell’attesa. È questo il contenuto finale dell’ordine del giorno approvato all’unanimità martedì a Tursi, dopo il braccio di ferro tra maggioranza e opposizione sul documento presentato dal gruppo del M5s. E infatti è di oggi la notizia dell’aggiudicazione della gara per la progettazione definitiva.

Un risultato insoddisfacente per il comitato Opposizione Skymetro – Valbisagno sostenibile contrario all’opera, che oggi rilancia: “Per avviare un percorso di approfondimento, confronto e ricerca della soluzione migliore per risolvere le difficoltà di viabilità senza peggiorare la vivibilità della Valbisagno è necessario stoppare il proseguimento della progettazione e realizzazione dello Skymetro. Un percorso efficace deve esplorare le varie possibilità, minime e massime. In caso diverso il percorso diventa un dibattito sul progetto in atto ed eventuali suoi cambiamenti. Aver tolto dall’ordine del giorno proposto questa richiesta rende le altre molto più deboli e meno interessanti”.

D’altra parte ora la giunta si è impegnata nero su bianco a coinvolgere la cittadinanza. Il percorso di partecipazione, prosegue il comitato, “deve avere alcune necessarie caratteristiche per essere vero e utile. In un percorso così ci sono vari criteri da rispettare come, ad esempio, la trasparenza, l’accessibilità al percorso per tutti, un reale e quantitativo coinvolgimento, chiare regole su cosa si va a decidere e come. E un percorso così deve prevedere, tra le altre cose, la elaborazione e diffusione di informazioni preliminari per comprendere la cornice generale del progetto, la possibilità di contribuire con idee da parte delle competenze cittadine, siano esse gli Ordini degli architetti, ingegneri, urbanisti o singoli cittadini (ovviamente ognuno con modi e possibilità diverse), sportelli per raccogliere osservazioni e tanto altro.

Non deve essere un percorso fatto di due-tre incontri, con progetto quasi definito, in cui si discute a modo di tifoseria tra un sì e un no al progetto già deciso. Questa non è partecipazione ma, in questo caso, manipolazione.

Nell’ordine del giorno approvato in sala rossa la giunta si impegna anche a convocare una commissione sul tema. “È una minima ma buona cosa – commentano gli oppositori -. È una goccia nel mare della discussione pubblica, ma è fatta dentro le Istituzioni, e quindi è una buona cosa. La seguiremo e porteremo idee e proposte. Sia ben chiaro, non è un surrogato dei percorsi di partecipazione ma è un modo per riattivare, quanto si può, i circuiti istituzionali democratici e pubblici. Possiamo dire che è una buona notizia. Perché vogliamo che lo sia e perché non sarebbe esistita senza la vertenza che ha lanciato questo comitato e che hanno raccolto in molti”.