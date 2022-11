Skymetro, aggiudicata la gara per la progettazione: entro sei mesi il tracciato definitivo

Genova. Il progetto dello Skymetro entra nel vivo con l’avvio dell’attività di progettazione vera e propria. Si è chiusa, infatti, la gara per il completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e per la successiva implementazione del progetto definitivo finanziato dal Mims.

Ad aggiudicarsi la tratta Brignole-Molassana, prolungamento di 6,7 chilometri dell’attuale metropolitana, è il raggruppamento di imprese guidato da Systra Sotecni, con Italferr e Architecna Engineering, che è risultata prima classificata con un ribasso del 38,5% e un importo di poco inferiore ai 6 milioni di euro.

“La progettazione iniziale – spiega l’assessore alla Mobilità Matteo Campora – è la parte più delicata di ogni commessa, perché è in questa fase che sono studiate le soluzioni tecniche del progetto e si gettano le basi per quelle che saranno le soluzioni che dovranno essere implementate nelle fasi successive”.

Tra i nodi da sciogliere c’è quello del tracciato: già stabilito il percorso in sponda sinistra dallo stadio in su, nel tratto che attraversa Marassi bisognerà decidere se passare in corso Galliera o se transitare sulla sponda destra in via Canevari. La prima soluzione presenta il rischio di interferire con le alberature (ma l’assessore Campora ha confermato l’intenzione di non eliminare il verde), la seconda è più impattante dal punto di vista idrologico perché implica più piloni nel Bisagno

Le tempistiche prevedono due mesi per lo sviluppo e la conclusione del progetto di fattibilità con l’approvazione da parte degli organi competenti, seguita da una seconda fase, lunga quattro mesi, per la preparazione del progetto definitivo che sarà la base per la successiva fase di progetto esecutivo e dei lavori.

I tecnici saranno coadiuvati nella gestione della commessa dagli esperti di Rina e Metropolitana Milanese a cui è invece demandato l’incarico di project management e direzione dei lavori per un controllo efficace del progetto sotto tutti i punti di vista (qualità, sicurezza, rispetto dei costi e del cronoprogramma di intervento).

L’assessore Matteo Campora ricorda inoltre che “questa importante opera strutturale va a collocarsi in un programma complessivo di interventi di mobilità che andranno, in ambito metropolitano, ad aumentare l’attuale linea e i prolungamenti già finanziati ed in corso, con i tratti di infrastrutture fino a Fiumara e a San Martino, e in Valbisagno il prolungamento Molassana-Prato, il cui studio preliminare di Fattibilità è già stato terminato dalla società Inarpro. Inoltre – conclude l’assessore – al fine di attuare un processo partecipativo sarà avviato un iter di condivisione e confronto con tutti i municipi“.

A proposito di partecipazione, la giunta martedì in Consiglio comunale ha preso ufficialmente l’impegno di aprire un percorso di confronto della cittadinanza, senza però congelare l’iter progettuale come invece chiedevano l’opposizione e il comitato contrario all’opera. Da parte degli oppositori rimane la richiesta di stoppare le procedure per evitare che le assemblee pubbliche diventino “scontri tra tifoserie” su un progetto in realtà già deciso.