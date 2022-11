Skimetro Valbisagno, il M5S: “Il confronto? Non pervenuto, a quando la commissione?”

Genova. “E niente, Bucci non digerisce le regole basilari del confronto democratico. Questa volta è toccato al nostro ordine del giorno per impegnare il sindaco e la sua Giunta ad avviare un iter di condivisione e confronto tramite assemblee pubbliche e commissioni al fine di attuare un processo partecipativo per la realizzazione della Skymetro. Un domani, i genovesi quali altre decisioni calate dall’alto dovranno digerire senza poter dire la loro?”. Lo dichiarano il capogruppo municipale del M5S Stefano Giordano con il senatore pentastellato Luca Pirondini.

“Il documento, presentato oggi perché potesse essere votato in Consiglio comunale – dicono – è stato respinto. Sarà votato martedì prossimo semplicemente perché non possono, a norma di regolamento, rinviarlo oltre. Magra consolazione, perché comunque vada anche oggi è stata certificata la prepotenza del primo cittadino: decide solo lui e a nulla valgono le istanze dei cittadini” denunciano i pentastellati.

“Di fronte a oltre 2.000 firme contro quest’opera impattante e poco efficace, ci saremmo aspettati una maggiore cautela e un’apertura alle richieste dei genovesi. Allo stato attuale, visto peraltro che non è stato avviato alcun percorso di condivisione e partecipazione con la cittadinanza come previsto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, andrebbe congelata la realizzazione del progetto in attesa di un processo di condivisione con la cittadinanza e di una Commissione, richiesta dal M5S a fine ottobre”.