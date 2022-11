Sicurezza sul lavoro: al Salone Orientamenti il format per educare attraverso il teatro

Genova. In occasione della giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, che si celebra lunedì 22 novembre, la Fondazione Lhs di Saipem, ente no profit istituito nel 2010 per diffondere la cultura della sicurezza nell’industria e nella società, lancia “Improsafe School Tour 2023“, la tournée teatrale nelle scuole superiori di tutta Italia che ha l’obiettivo di affrontare l’argomento “sicurezza sul lavoro” attraverso una modalità nuova, divertente e coinvolgente che mette alla prova proprio gli studenti.

L’iniziativa verrà presentata all’interno del Salone “Orientamenti”, importante manifestazione dedicata all’orientamento dei ragazzi, organizzata a Genova dal 15 al 17 novembre da Regione Liguria e Alfa (Agenzia Regionale per la Formazione e l’Accreditamento) e promossa, tra gli altri, da Confindustria Genova, Università di Genova e Comune di Genova.

Per l’occasione, Fondazione Lhs proporrà ai visitatori del salone una rappresentazione gratuita dello spettacolo “Improsafe”, che si terrà la mattina del 17 novembre (per iscrizioni cliccare qui).

Ideato da Fondazione Lhs in collaborazione con la compagnia “TraAttori”, “ImproSafe” è un format che usa l’arte dell’improvvisazione teatrale per stabilire un forte legame con il pubblico rendendolo partecipe attraverso un’interazione diretta e spontanea. L’obiettivo finale è stimolare la conoscenza degli strumenti e dei comportamenti per lavorare in maniera sicura, e la consapevolezza che la sicurezza è un concetto con cui ci confrontiamo quotidianamente. Partecipando agli spettacoli, gli studenti potranno immedesimarsi nelle dinamiche della narrazione e comprendere meglio i valori della prevenzione e i rischi correlati al mancato rispetto di regole e a comportamenti non sicuri.

Con questo progetto, infatti, la Fondazione Lhs si propone di coinvolgere le scuole e i giovani su un tema cruciale per il Paese partendo dall’assunto che i valori della prevenzione e i principi della sicurezza sul lavoro vanno insegnati già tra i banchi. Utilizzare un metodo non convenzionale e fortemente suggestivo come il teatro può risultare molto efficace: un approccio inedito e rivoluzionario che va di pari passo con l’approccio di tipo culturale per aumentare la consapevolezza nell’opinione pubblica.

“Morire sul lavoro non è mai accettabile – spiega Davide Scotti, segretario generale di Fondazione Lhs – e in nessuna circostanza; tanto meno per uno studente in stage, come è avvenuto ultimamente. Le leggi e i controlli sono fondamentali, ma occorre anche avvicinare al valore della prevenzione proprio i ragazzi, che sono i lavoratori del domani. Le tradizionali aule di formazione non bastano: dobbiamo partire dalle scuole e trovare modalità di comunicazione in grado di farli sentire parte attiva. E quale linguaggio più potente del teatro?”.

Per questo, da tempo Fondazione Lhs collabora con compagnie teatrali di alto livello per proporre a studenti e giovani un palinsesto di spettacoli teatrali adatti alle varie età e in grado di veicolare i valori di salute e sicurezza, ma anche l’importanza dei comportamenti e il senso di responsabilità per le proprie azioni.

Per ricevere maggiori informazioni scrivere a info@fondlhs.org.