Sicurezza, Bevilacqua: “Promuovere eventi per riqualificare calata Vignoso”

Genova. “Calata Vignoso deve essere riqualificata. Sono numerosi gli episodi di vandalismo che negli ultimi tempi hanno interessato la zona nella Darsena di Genova” lo dice in una nota il consigliere comunale della Lega Alessio Bevilacqua.

E continua: “Cittadini e l’Associazione dei Pescatori Liguri chiedono a gran voce più sicurezza e una rigenerazione dell’area dove fra l’altro si trovano altre importanti realtà come il Museo del Mare, l’Università di Economia, oltre che molte attrattive turistiche e siti storici e una fermata della metropolitana”.

“Con la mozione che abbiamo presentato oggi in Consiglio comunale e che è stata approvata all’unanimità, abbiamo proposto di mettere in calendario una serie di eventi, lavorando in sinergia con il Municipio Centro Est e le realtà della zona, per contribuire a far diventare calata Vignoso sempre più attrattiva per residenti e turisti” prosegue ancora.

Conclude infine: “Abbiamo pensato a diversi appuntamenti legati alla tradizione cittadina e alla vocazione naturale della realtà territoriale così da farla diventare una delle principali mete della città e in questo modo portare anche alla tanto desiderata riqualificazione del sito”.