Genova. Si chiamava Romana Conte, aveva 51 anni, ed era una genovese residente nel quartiere di Albaro la donna morta questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto in lungomare Canepa, a Genova.

La 51enne, sposata, due figlie, è stata travolta mentre era alla guida del suo scooter da un tir guidato da un uomo di 53 anni, Carlo Ciliberti, originario della Puglia ma residente a Settimo Torinese.

Gli agenti della sezione infortunistica e del reparto giudiziaria della polizia locale guidati dal comandante Gianluca Giurato sono stati impegnati fino a sera inoltrata per effettuare i rilievi del sinistro. Sul posto ancora i vigili del fuoco per occuparsi della rimozione del mezzo pesante.

Sulla direttrice di traffico, dove è avvenuto l’incidente, per diverse ore anche il pm della procura di Genova Giovanni Arena che sta coordinando i rilievi effettuati dalla locale.

Sono state acquisite anche le telecamere della zona per capire la dinamica dell’incidente: molte sono proprio quelle relative al traffico e ai tutor della velocità ma ci sono anche telecamere di videosorveglianza private.

Incidente mortale Lungomare Canepa

L’incidente è avvenuto in direzione ponente poco dopo piazza Minolli e la svolta verso via Sampierdarena, dove il traffico viene fatto defluire obbligatoriamente.

Secondo i primi rilievi – dinamica ancora da confermare – la motociclista stava procedendo a destra del mezzo pesante quando per ragioni ancora da accertare è stata agganciata e trascinata sotto le ruote per diverse decine di metri. L’autista del tir avrebbe raccontato di non averla vista.

Immediata e scontata l’apertura del fascicolo da parte della procura per omicidio stradale.