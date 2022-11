Si attende il Tar sulla sospensiva per la nuova diga, Meistro (Webuild): “Pronti a rivedere progetto in base alle esigenze del cliente”

Genova. “Progetti così complessi hanno programmi di lavori che in qualche modo possono essere sempre rivisti così come hanno delle imprevedibilità che ab origine non possono essere commisurate, questo è uno dei progetti più complessi al mondo, con programma che è già di per sé molto complesso però siamo pronti a rivenderlo e a cercare di renderlo compatibile con le esigenze del nostro cliente, questo è il nostro mestiere, lo facciamo in tutto il mondo e lo faremo anche qua”.

E’ la risposta, da uomo di azienda, inevitabilmente, che Nicola Meistro, operations director di Webuild, dà ai giornalisti che gli domandano quali siano i rischi per la nuova diga del porto di non venire realizzata entro il tempo limite per poter beneficiare dei fondi del Pnrr.

La problematica sul cronoprogramma è legata a doppia corda con quella del ricorso al Tar sull’aggiudicazione dei lavori presentato dal consorzio Eteria (Itinera-Gavio e Vianini Lavori-Caltagirone) con la spagnola Acciona che contesta l’aggiudicazione a Webuild-Fincantieri Infrastructure dell’appalto per la nuova diga foranea del porto di Genova. Il ricorso chiede l’annullamento del decreto di aggiudicazione del presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

Gli scenari. L’udienza urgente si è svolta questa mattina in camera di consiglio e riguarda la prima fase del giudizio cautelare. I giudici potrebbero decidere di concedere, come richiesto dai ricorrenti, la sospensiva – e in quel caso i lavori si stopperebbero – oppure se rinviare al giudizio di merito, che si terrebbe tra 6 o 8 mesi circa. In quel caso Webuild partirebbe comunque con i lavori. Anche nel caso il giudizio di merito desse ragione in qualche misura a Eteria/Acciona non sarebbe automatica una nuova gara, si potrebbe “risolvere” anche con un risarcimento dei secondi classificati. Si tratta comunque di ipotesi.

Se tutto andrà a favore di Webuild/Fincantieri, invece, “tra qualche settimana inizieranno le attività di indagine di carattere geologico e anche di rilievi batimetrici al largo” spiega Meistro. “A seguire nei primi mesi dell’anno prossimo si procederà con la cantierizzazione delle aree a terra per la realizzazione dei cassoni e per le attività successive”.