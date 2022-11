Settimana uso consapevole degli antibiotici, Gratarola: “Uso inappropriato riduce efficacia”

Genova. Dal 18 al 25 novembre si celebra la settimana mondiale di sensibilizzazione sull’uso consapevole degli antibiotici. Regione Liguria e Alisa sostengono e promuovono il messaggio e hanno organizzato iniziative per sensibilizzare la popolazione.

“Gli antibiotici – spiega l’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola – sono farmaci utilizzati per trattare le infezioni da batteri. Il loro utilizzo in modo corretto è fondamentale per assicurarne l’efficacia. È importante anche ricordare che non hanno efficacia contro virus come l’influenza e il covid. Ed è necessario utilizzarli seguendo le indicazioni e le prescrizioni del medico. È altresì fondamentale ricordare che un uso eccessivo e inappropriato dell’antibiotico, favorisce la resistenza agli antibiotici da parte dei batteri. Per questo il rischio è quello di provocare la diminuzione della loro efficacia”.

Nell’ambito di questa settimana mondiale, oggi 18 novembre si celebra la “Giornata europea per l’uso consapevole degli antibiotici”. In Europa gli ultimi dati confermano che il numero di pazienti infettati da batteri resistenti è in aumento. Si calcola che, ogni anno, circa 33.000 persone muoiano per un’infezione legata a batteri resistenti agli antibiotici. Il carico delle infezioni è paragonabile a quello dell’influenza, della tubercolosi e dell’AIDS messi insieme. A livello mondiale sono invece stimati circa 5 milioni di decessi associati alla resistenza agli antibiotici, di cui circa 1.3 milioni attribuibili direttamente a batteri resistenti. Anche per questa ragione, un uso prudente e consapevole degli antibiotici rappresenta l’arma vincente per contrastare l’insorgenza dei batteri resistenti e aiutare a preservare l’efficacia degli antibiotici, perché possano così essere utilizzati anche dalle generazioni future.

Regione Liguria e Alisa, per favorire una informazione corretta e per dare risposte alla popolazione, hanno organizzato una diretta social, programmata per lunedì 21 novembre alle 12.30, con il professor Matteo Bassetti, coordinatore del DIAR malattie infettive di Alisa, sulla pagina Facebook di Regione Liguria. Attraverso questo evento sarà possibile per gli utenti interagire con il prof. Bassetti che risponderà ai quesiti e fornirà ulteriori dettagli legati all’uso corretto degli antibiotici.