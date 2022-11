Settebello di Pallacanestro Sestri: vittoria anche su Vado e primo posto in classifica

Genova. Settima vittoria in campionato e primo posto in classifica per la Pallacanestro Sestri di coach Guida, vincente al Geodetico contro i padroni di casa della Pallacanestro Vado al termine di una sfida molto equilibrata.

Seagulls che cominciano determinati, toccando il +8 nel primo tempo senza mai riuscire però a prendere la fuga. Padroni di casa protagonisti di una pallacanestro molto intensa, che permette loro di rimanere a contatto nel terzo quarto e di trovare anche il vantaggio all’inizio dell’ultima frazione, complice un blackout sestrese. Gli uomini di coach Guida rimangono tuttavia molto lucidi e attenti e riescono a trovare il parziale che regala loro i due punti. Nel finale molto importante l’approccio difensivo nonostante una giornata non eccezionale da quel punto di vista, indipendentemente dai soli 48 punti subiti.

Questo il commento di coach Guida: “Partita in assoluto non bellissima. Noi non abbiamo fatto di certo una delle nostre migliori prestazioni. Ma è stata una gara utile ad imparare ad esplorare il Piano B e C quando gli avversari e le circostanze della partita non ci concedono ciò che vogliamo fare. Dunque, ricercare equilibri diversi e vantaggi differenti senza snaturarsi. Vogliamo essere questo tipo di squadra. Ci portiamo a casa due punti molto importanti e tutto ciò che abbiamo imparato nella gara. Siamo molto soddisfatti e gratificati dalla classifica, esprime il nostro valore attuale”.

PALLACANESTRO VADO vs PALLACANESTRO SESTRI 48-52 (12-18; 21-28; 37-42)

PALLACANESTRO VADO: Bertolotti 5, Salomone, Micalizzi, Migone 1, Scarsi 7, Trindondani L. 2, Rebasti 11, Tribdondani D., Squeri 5, Giannone 5, Vujic 7, Fantino 5. Coach: Saltarelli.

PALLACANESTRO SESTRI: Pittaluga 1, Cavallaro 23, Zerbino, Muzzì 5, Fazio 2, De Paoli 4, Pintus 12, Gallo 5, Barnini,, Khelifi, Capittini, Grosso. Coach: Guida. Assistenti: Calvia e Milo.