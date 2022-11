Sestri ponente, rapina a mano armata in un negozio di kebab

Genova. Rapina a mano armata ieri sera ai danni del proprietario di un negozio di un negozio di kebab in via Ciro Menotti a Sestri ponente.

E’ successo intorno alle 23.30. Il rapinatore, con il volto travisato da un passamontagna, è entrato nel piccolo locale e minacciando il proprietario con la pistola in pugno si è fatto consegnare l’incasso.

Subito dopo è fuggito e il titolare del negozio ha chiamato il 112. Immediato l’arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile che hanno perlustrato la zona senza esito. In queste ore sono state sequestrate le telecamere della zona per tentare di individuare la via di fuga del malvivente.

Il proprietario del kebab non ha saputo dire che il rapinatore era straniero o italiano come è difficile capire, al momento, se l’arma che aveva in mano sia vero oppure si tratti di una pistola giocattolo. Il bottino della rapina è di circa 500 euro in contanti, l’incasso della giornata.