Sestri Levante, Valentina Ghio lascia la carica da sindaca dopo 10 anni: al suo posto Piero Gianelli

Sestri Levante. Oggi pomeriggio il consiglio comunale di Sestri Levante si riunirà per prendere atto del passaggio di testimone tra Valentina Ghio, eletta deputata con il Pd alle ultime elezioni, e Piero Gianelli, che assumerà il ruolo di sindaco facente funzioni fino alla primavera 2023.

Ghio lascia dopo 10 anni di lavoro, prima donna a essere eletta sindaca di Sestri, e molti progetti per la cittadina del levante, tra cui – solo gli ultimi – il riordino della viabilità di accesso all’area industriale di Riva Trigoso – Arinox e Fincantieri – per consolidare gli insediamenti produttivi e per liberare Riva Trigoso e il quartiere della Lavagnina dal traffico pesante, e il completamento della riqualificazione del fronte mare di Riva.

Assieme all’avvio del depuratore comprensoriale, le nuove scuole, il parco più grande del Levante Ligure, sono alcune delle opere che hanno visto trasformare il volto di Sestri in questi anni.

L’ultimo incontro pubblico qualche sera fa con l’assemblea pubblica nel quartiere di Pila, dove, insieme agli abitanti, è stato trovato un percorso condiviso sullo spazio dove collocare la nuova scuola clima che sarà realizzata con fondi Pnrr.

Piero Gianneli è attualmente il vicesindaco di Sestri Levante. Potrà avere il ruolo di sindaco facente funzioni perché Ghio ha scelto non la strada delle dimissioni – che avrebbero fatto scattare l’arrivo di un commissario prefettizio – ma quella della decadenza anticipata.