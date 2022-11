Sestri Levante: tecnica, corsa , qualità, gruppo… lo spettacolo è assicurato

Sestri Levante. Il Sestri Levante vince, a Chieri, la decima gara, su dodici partite disputate e grazie ai sei punti di vantaggio sulla Sanremese, sette sul Vado e nove sul Ligorna, accelera e prova ad uscire dal gruppo.

Fiducia, autostima, una dirigenza alle spalle che non fa mancare nulla, uno staff tecnico di assoluto spessore, i ‘corsari’ di mister Enrico Barilari sono sempre più al centro dell’attenzione.

Il nostro focus tecnico si concentra su quattro punti focali:

1 – il giusto mix tra giocatori esperti, del calibro di Pane, Oliana, Candiano, Firenze – appena arrivato – aiuta i compagni di squadra più giovani (molto bravi, la maggior parte provenienti dalla ‘cantera’) nel processo di crescita.

2 – la mentalità vincente di mister Barilari, a disposizione di tutti. La squadra cerca sempre, comunque e ovunque, di imporre la propria identità tattica, non si accontenta mai, grazie alla voglia di stupire, di essere sempre propositivi, in uno spogliatoio arricchito dal fatto che i giocatori, impegnati con minor continuità, aiutano a mantenere alta l’intensità dell’allenamento.

3 – un’eccellente ed oculata gestione societaria, ha intuito per tempo come Barilari fosse il tecnico giusto per trasmettere ai giocatori una mentalità vincente, abbinata all’obiettivo di migliorare anche i singoli. Insomma un mister perfetto per creare un ‘tesoretto’ per la società.

4 – ultimo, ma non per importanza, una piazza passionale che induce il gruppo a dare sempre il meglio: c’è voglia di tornare agli antichi fasti!