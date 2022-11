Sestri Levante, si attiva il portale tributario per pagare le tasse anche on line

Sestri Levante. Prosegue il percorso di digitalizzazione del Comune di Sestri Levante: è stato infatti avviato il Portale tributario, strumento che consente ai cittadini di poter controllare la propria posizione tributaria nei confronti dell’ente ogni giorno, in qualsiasi orario e in tempo reale.

Il Portale tributario va ad affiancarsi alla sezione istanze dello Sportello telematico del Comune di Sestri Levante, avviato quasi un anno fa, e aggiunge un importante tassello alla facilitazione dei rapporti tra Pubblica amministrazione e cittadini attraverso l’implementazione di tre importanti funzioni.

La prima è l’Estratto conto che consente di visionare lo stato di riscossione di diversi tributi (TARI, COSAP, CUP) secondo quanto emesso dall’ufficio Tributi ed eventuali provvedimenti, rateizzazioni, solleciti, con la possibilità di pagare direttamente il dovuto attraverso PagoPA.

La seconda funzione è quella della Posizione tributaria che consente di vedere, per ogni anno di imposta, i singoli “oggetti”, quindi gli immobili, per cui sono dovuti i tributi (dichiarazioni IMU, utenze TARI…).

Ultima funzione è quella della Calcolatrice IMU che consente di inserire manualmente o di importare dalla banca dati dell’ufficio Tributi i dettagli relativi agli immobili di proprietà e di calcolare l’IMU dovuta.

La volontà dell’amministrazione, che si inserisce nel contesto della forte spinta alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, è quella di semplificare il più possibile il rapporto tra cittadini e uffici: oggi lo Sportello telematico del Comune di Sestri Levante conta oggi oltre 320 procedimenti, offrendo la possibilità a cittadini e professionisti di presentare le proprie istanze da casa o dall’ufficio, h24, sette giorni su sette.

Le istanze che possono essere presentate dall’utente spaziano attraverso tutti gli uffici comunali e necessitano dell’autenticazione tramite SPID: per questo il Comune si è anche accreditato come soggetto incaricato alla verifica dell’identità personale dei cittadini che vogliono dotarsi dell’identità digitale.

Inoltre l’amministrazione ha costituito l’ufficio per la Transizione al Digitale, ufficio trasversale che riunisce alcuni dipendenti degli Uffici Informatica e Urp sotto la guida dell’RTD (Responsabile per la transizione al digitale) e ha partecipato ai bandi del PNRR per il potenziamento dei servizi App IO, Pagopa, Spid, Cie e per la migrazione completa al Cloud.

“Un lavoro che abbiamo voluto fortemente e che è anche occasione per fare il punto sui processi amministrativi, sulla loro fluidità e sulle possibilità di essere sempre più vicini agli utenti – dichiara il sindaco Gianelli-. Ognuno di noi ha a che fare con la pubblica amministrazione, più volte e per ragioni diverse: il nostro obiettivo è fare sì che questo sia un processo sempre più fluido, chiaro e facile per tutti”.