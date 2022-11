Sestri Levante, Muzio (FI): “Interventi urgenti per mitigare i disagi causati dai lavori nelle gallerie di Sant’Anna”

Sestri Levante. “Servono interventi urgenti finalizzati a mitigare i fortissimi disagi per i cittadini dovuti ai lavori nelle gallerie di Sant’Anna che si stanno svolgendo in questi giorni e che riprenderanno nel mese di dicembre”. E’ quanto chiede il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia, che sul tema depositerà nella giornata odierna una Interrogazione a Risposta Immediata da discutere nella prossima seduta di Consiglio.

“A quanto mi risulta – prosegue Muzio – i lavori nel cantiere ANAS si svolgono di fatto esclusivamente in orario diurno, con inevitabili pesanti conseguenze sul traffico veicolare in transito sulla strada che collega il Comune di Sestri Levante con quello di Lavagna e che rappresenta uno snodo viario di primaria importanza”.

Secondo il capogruppo di Forza Italia “gestire i disagi non è sufficiente. Occorre mettere in campo tutte le misure possibili per alleviare la situazione di forte criticità esistente ed in vista del prossimo futuro. Per questo con la mia Interrogazione chiedo alla Regione, per quanto di sua competenza, di attivarsi in tale direzione”, conclude.