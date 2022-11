Servizio straordinario dei carabinieri in centro storico: 2 arresti e 4 denunce

Genova. Due arresti e quattro denunce. È questo l’esito di un servizio di controllo straordinario del centro storico effettuato dai carabinieri del Comando provinciale di Genova.

Per l’occasione sono stati impiegati 30 carabinieri in divisa e 10 in abiti civili, identificate circa 130 persone e controllati oltre 30 mezzi.

Due arresti

Nell’ambito dei controlli sono stati effettuati due arresti. A finire in manette, per spaccio, un 30enne gambiano, sorpreso in vico Serriglio mentre cedeva dosi cocaina ad un genovese. Dopo essere stato perquisito è stato trovato in possesso di quasi 100 euro, probabili provento di illecita attività.

In manette, a seguito di ordine di carcerazione, anche un cittadino 30 enne albanese con pregiudizi di polizia, condannato a scontare oltre 5 anni di reclusione per vari reati.

Quattro denunce

Inoltre sono state denunciate 4 persone: la prima per spaccio, riguarda un genovese di 30 anni, trovato in possesso di circa 60 grammi di marijuana e hashish; il secondo, per detenzione abusiva di armi e danneggiamento, riguarda un 35enne originario dell’Uganda poiché, con una pistola giocattolo priva di tappo rosso, aveva danneggiato uno sportello atm, rendendolo inutilizzabile; la terza, per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, riguarda due cittadini algerini di 30 e 50 anni, entrambi con precedenti di polizia, trovati in possesso di 4 smartphone risultati oggetti di furto e di una forbice.