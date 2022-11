Serie C, Basket Pegli cala il poker: con il Cogoleto arriva il quarto successo consecutivo

Genova. Se la prima squadra femminile del Basket Pegli si è fermata nel weekend per il rinvio della sfida contro la Beienaschese Basket, prosegue invece a gonfie vele il campionato della prima squadra maschile. Ragazzi di coach Conforti vincenti al PalaCorradi contro il Cogoleto Basket di coach Robello e giunti alla quarta vittoria consecutiva in campionato.

Sfida molto equilibrata, fin dalle prime battute. Quella degli Sgrunters è una compagine che alterna elementi esperti a elementi molto giovani e fin dai primi minuti scende in campo determinata. Primo quarto in favore degli arancioblù, secondo quarto dei cogoletesi. Dopo l’intervallo lungo regna ancora l’equilibrio, con la sfida che si decide solo nell’ultima frazione grazie al parziale di 20-15 che di fatto consegna i due punti a Grillo e compagni.

“Partita molto difficile, lo sapevamo – commenta il tecnico Alfredo Conforti – Sapevamo di affrontare una squadra formata da giocatori esperti e da giocatori giovani che sta facendo un buon percorso. Noi venivamo da tre vittorie consecutive ed era importantissimo mettere un altro tassello e aggiungere altri due punti in classifica. Siamo stati molto bravi soprattutto nella seconda metà di gioco, nella prima abbiamo peccato un po’ in alcune scelte. Siamo riusciti a raddrizzarla e abbiamo preso il comando del gioco. Bravi tutti i giocatori, anche quelli che di solito hanno meno spazio sono riusciti a dare un grande contributo. Sono contento, adesso abbiamo questo turno di riposo per prepararci al meglio per l’ultima partita del 2022, ovvero quella contro il MY Basket”.

TABELLINO

BASKET PEGLI vs COGOLETO BASKET 75-67 (17-13; 16-20; 22-19; 20-15)

BASKET PEGLI: Nicoletti 16, Zaio A. 11, Schiano 11, Zaio M. 10, Mozzone 9, Conforti Ale. 8, Nsesih 6, Grillo 2, Monaldi 2, Vagnati, Bruzzone, Cartasegna. Coach: Confroti Alf.

COGOLETO BASKET: Patrone 14, Pelegi Scalfi 13, Bruzzone C. 13, Rollo 8, Zoppi 5, Gorini 4, Bruzzone F. 4, Boschetti 3, Ferretti 2, Torre L. 1, Torre F., Calcagno. Coach: Robello.