Serie B: la Colombo Volley torna a ruggire

San Mauro Torinese. Concentrazione e grinta dal primo all’ultimo punto. La Colombo guidata da Lorenzo Bottaro, e seguita dal team manager Paolo Truffa, ritrova lo smalto delle prime giornate, sbanca il temibile campo della Sant’Anna Tomcar per 3-1 (25-22, 25-21, 27-29, 25-20 i parziali) e sale a dieci punti nella classifica del girone A della Serie B maschile.

Una vittoria molto importante per i bianconeri, che hanno avuto una grande reazione dopo alcune prestazioni meno convincenti.

Bottaro schiera Zoratti in regia, Tomà opposto, Conoci e Coser schiacciatori, Cai e Menichini centrali, Rampa e Rani liberi.

L’avversario è di tutto rispetto, basti pensare che ha preso sei punti con Acqui e Alto Canavese, probabilmente le due principali favorite per il salto di categoria. La Colombo però scende in campo con grande voglia e fa subito il primo break (8-4). Ritorna una grande difesa di squadra con il libero Rani, protagonista, assieme al compagno di reparto Rampa. Entrambi quasi perfetti, Rampa in ricezione davvero solido. I torinesi reagiscono e si affidano a Mellone e Genovesio, ma la battuta dei bianconeri è insidiosa e riduce il contributo di Sangermano e Costa, molto bravi nelle combinazioni. Zoratti gestisce il gioco con bravura, Tomà e Conoci picchiano forte, Coser non è da meno (16-13, 19-16). Nel finale Sant’Anna pareggia I conti (21 pari), ma Tomà non ci sta e trascina i suoi sul 25-22.

Secondo set dall’andamento molto simile. Colombo sempre a condurre, complice un’ottima partenza. Locali a rincorrere, capaci di impattare, ma mai di distanziare i nostri ragazzi. Coser trascina i compagni, Cai e Menichini si fanno sentire in attacco. Nel finale un bolide di Conoci fa il 25-21. Eccellente anche la prestazione dello schiacciatore pugliese.

Nel terzo parziale è ancora la Colombo a prendere il largo. Stavolta i locali impattano subito e allungano (21-17). La Colombo rientra grazie all’ottimo ingresso di Lottero e Coppolecchia. Si va ai vantaggi ma il Sant’Anna annulla tre palle match alla Colombo e chiude 29-27.

Un set che potrebbe far girare la partita, ma nel quarto parziale la Colombo riparte con Coser al servizio e vola (4-0). Zoratti distribuisce bene. Menichini e Cai si fanno sentire, ma è la difesa dei genovesi a farla da padrone. La Colombo tiene sempre 3-4 lunghezze di vantaggio (18-15). Sant’Anna non ci sta e accorcia (19-20). Il finale è tutto di marca bianconera. Tomà e Conoci siglano punti pesanti. Un bel muro di Zoratti fa 24-20. Alla prima occasione la Colombo chiude e si prende i tre punti e i complimenti del team di casa.

Tomà ne fa 21, Coser 20 e Conoci 22. Coser è premiato Mvp della partita con merito, ma tutti i genovesi, dal primo all’ultimo, hanno giocato un’ottima gara.