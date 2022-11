Serie A1, nuovo obiettivo per il Park Tennis Genova: battere il Sassuolo per rimanere primo in classifica

Genova. Quarta giornata di confronti nei campionati di A1 maschile e A2 femminile per le squadre del Park Tennis Genova. Gli uomini di capitan Tommaso Sanna sono attesi domenica dallo Sporting Club Sassuolo, le donne di capitan Giorgia Buchanan ospitano CT Ceriano.

Il Park guida la classifica del girone 1 di A1 maschile in virtù dei 7 punti conquistati nelle prime tre combattutissime sfide: vittorie interne contro Sassuolo e TC Prato, decise nei doppi (4-2), e pari infuocato in casa dei vicecampioni d’Italia del Vela Messina. Sassuolo è terza con 4 punti dopo aver ottenuto una vittoria contro Prato e un pareggio contro Messina nei due match interni.

“Sono parzialmente soddisfatto dell’andamento del girone d’andata – afferma capitan Sanna – Avrei certamente messo la firma alla vigilia per trovarmi primo con 7 punti al giro di boa ma certamente dispiace non aver espugnato Messina dopo essersi trovati sul 3-0. Ci sta e bisogna sempre guardare avanti come abbiamo fatto: martedì la squadra si è ben espressa nei doppi contro Prato, era fondamentale per guadagnare la testa. Ora ci attende un compito davvero arduo: Sassuolo gioca su una superficie molto rapida su cui è difficile adattarsi. Loro sono abituati e noi speriamo di riuscire di ottenere il massimo anche da questa trasferta”.

Il CT Ceriano è la corazzata del girone 1 dell’A2 Femminile in ragione dei quattro successi maturati contro Prato (3-1 in trasferta), Catania (4-0 in casa), Padova (3-1 in trasferta) e Bologna (3-1 in casa). Il Park affronta l’impegno casalinga sull’onda dell’entusiasmo per il netto 4-0 rifilato al Prato a domicilio.

“La nostra squadra ha guadagnato grande fiducia dopo essersi affermata in terra toscana e ha capito che, nonostante le difficoltà, può superare i problemi con grinta, determinazione e, in generale, la forza del gruppo – afferma capitan Buchanan – Domenica giochiamo contro una squadra molto forte e ostica: siamo pronte a vender cara la pelle con le nostre ragazze pronte a dare il massimo”.