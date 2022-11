Serie A1: la Pro Recco si prende i tre punti contro la Distretti Ecologici Roma

Roma. Aspettando le gare di Savona e Ortigia, la Pro Recco vola in testa alla classifica di Serie A1: nell’anticipo della quinta giornata i biancocelesti vincono sul campo della Distretti Ecologici per 9-19 e guardano ora alla Supercoppa Europea in programma sabato 19 novembre, alle ore 13, in casa del Sabadell.

Terza partita in sei giorni nel centro federale di Ostia, mister Sukno ricorre al turnover schierando i giovani Rossi, Nuzzo e Marini, con Negri tra i pali. Partita sempre sotto controllo dei biancocelesti che al cambio campo sono già sul 4-11. Mattatore di giornata Iocchi Gratta, autore di sei gol.

Il tabellino:

DISTRETTI ECOLOGICI NUOTO ROMA – PRO RECCO 9-19

DISTRETTI ECOLOGICI NUOTO ROMA: De Michelis, Padovano, Martinelli, F. Faraglia 2, P. Faraglia, Tartaro 2, Voncina, Lucci, Boezi 1, Viskovic 2, Spione 2, Graglia, Giannotti. All. Mirarchi

PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 1, A. Nuzzo 3, P. Figlioli 1, G. Rossi 1, A. Fondelli 1, E. Marini , G. Cannella 3, M. Iocchi Gratta 6, A. Velotto 2, M. Aicardi, L. Loncar 1, T. Negri. All. Sukno

Arbitri: Ercoli e Petronilli

Note

Parziali: 2-5, 2-6, 2-4, 3-4.

Nessun giocatore uscito per limite di falli.

Superiorità numeriche: Distretti Ecologici 2/7 + 2 rigori e Recco 0/4 + 3 rigori.