Serie A1 femminile, il Bogliasco sfiora l’impresa a Trieste

Trieste. La vittoria alla fine ha arriso alle padrone di casa, capaci di imporsi di misura 11-10 sul Netafim Bogliasco 1951. Ma la trasferta di Trieste, valida per il quinto turno di A1, lascia in eredità alla giovane formazione allenata da Mario Sinatra più sorrisi che lacrime.

Le risposte che il tecnico ligure attendeva dal faccia a faccia con la squadra che grazie alla campagna acquisti estiva si candida come prima forza del torneo alle spalle delle tre inarrivabili battistrada sono state infatti molte e tutte (o quasi) nettamente positive. Indicazioni che per una volta permettono di lasciare in secondo piano l’esito di una gara che, con un pizzico di fortuna e di attenzione in più, sarebbe potuta andare in maniera differente. “Credo che possiamo tornare a casa da questa trasferta con in dote una buona dose di soddisfazione e di consapevolezza – ha dichiarato Sinatra al termine della partita -. Certo, abbiamo perso e di un solo gol. Ma la mia è una squadra costruita per crescere e dopo una prestazione così non si può non essere contenti anche se il risultato non è stato positivo. L’unico rammarico è per i tanti soliti errori che continuano a ripetere e che ancora per un po’ sono convinto che fisiologicamente continueremo a fare. Restano come detto le buone sensazioni. Giocavamo in casa di quella che a detta di tutti è la quarta forza del torneo eppure ce la siamo giocata fino alla fine, sfiorando ciò che in pochi avrebbero pronosticato. Il fatto che al suono della sirena loro abbiano esultato tantissimo lo considero come un grande complimento per la nostra prestazione e una sorta di attestazione del nostro valore”.

Un valore emerso presto nella vasca della Bianchi, dove le biancazzurre si sono rese protagoniste di un avvio sprint. Le reti di Cuzzupé, Rogondino e Spampinato hanno infatti permesso a Bogliasco di chiudere avanti, dopo averla sempre condotta in vantaggio, la prima frazione anche se di un solo gol. Più equilibrato ed incerto si è rivelato invece il secondo tempo, caratterizzato da una vera e propria altalena che ha visto le due squadre alternarsi nel condurre il punteggio e che alla fine ha premiato le triestine malgrado il poker bogliaschino calato sul tavolo da Di Maria, Millo, ancora Rogondino e Paganello. Il più uno delle giuliane veniva confermato anche in un terzo quarto opposto a quello precedente, almeno dal punto di vista realizzato. Le reti erano infatti soltanto una per parte, con il momentaneo 9-9 firmato da Riccio vanificato sul finire di parziale dal nuovo vantaggio delle locali. Locali che sembravano chiudere la contesa nel primo minuto e mezzo del quarto tempo con due reti in successione che scavavano un triplo divario con le avversarie. La gara in realtà era tutt’altro che finita. Bogliasco infatti attingeva alle sue ultime energie per risalire la china, aggrappandosi ai gol della speranza di Mauceri e Di Maria. Una speranza che si infrangeva definitivamente sulle mani del portiere alabardato Sparano, abile nell’intercettare il rigore del possibile 11-11 e sigillare la vittoria di Trieste.

Il tabellino:

PALLANUOTO TRIESTE-NETAFIM BOGLIASCO 1951 11-10

Parziali: 2-3 6-4 1-1 2-2

PALLANUOTO TRIESTE: F. Sparano, D. Vomastkova, E. De March 2, E. Sblattero, G. Marussi, L. Cergol 2, G. Klatowski 2, F. Colletta 1, G. Zizza 1, J. Vukovic, I. Riccioli 1, R. Santapaola 2, G. Gregorutti . All. Zizza

NETAFIM BOGLIASCO 1951: V. Uccella, A. Riccio 1, P. Di Maria 2, G. Cuzzupè 1, A. Mauceri 1, G. Millo 1, B. Rosta, R. Rogondino 2, M. Paganello 1, G. Cavallini, M. Carpaneto, D. Spampinato 1. All. Sinatra

Arbitri: Fusco e Grillo

Note. Bogliasco con 12 a referto. Millo (B) ha fallito un rigore (parato da Sparano) a 5.05 nel primo tempo. Vukovic (T) ha fallito un rigore – parato da Uccella a 2.20 nel terzo tempo. Sparano (T) para un rigore a Rogondino a 2.30 nel quarto tempo. Santapaola (T) uscita per limite di falli a 6.20 nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Trieste 3/7 + 1 rigore, Bogliasco 1/4 + 4 rigori.