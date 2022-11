Scuola al freddo, in una elementare di Sestri Ponente in genitori decidono di tenere i bambini a casa

Genova. “Sono diversi anni che lottiamo con lo stesso problema, ci sono stati incontri, sopralluoghi, audizioni, ma al primo freddo di ogni anno la storia si ripete”. A parlare è Elio Stanchi, il presidente del comitato dei genitori dell’Ic Sestri, a Sestri Ponente. Gli stessi genitori che questa mattina hanno deciso di attuare una protesta clamorosa: tenere i propri figli fuori da scuola per chiedere che il problema dell’efficienza del riscaldamento sia risolto una volta per tutte.

Secondo quanto spiegato dai genitori in diverse aule la temperatura non riesce a spingersi oltre i 15 gradi nonostante i tecnici del Comune siano più volte intervenuti sull’impianto per “metterci una pezza”. Il disagio in questi giorni di primo vero freddo invernale è percepito più che mai.

La scuola interessata dal problema è la primaria Renzo Pezzani in via Sant’Alberto. Su circa ottanta bambini questa mattina meno di dieci sono entrati regolarmente a scuola. Gli altri sono rimasti fuori con le famiglie. Già ieri pomeriggio gli alunni erano stati “ritirati” anzitempo dai genitori per via del freddo in classe.

Il comitato genitori ha scritto una lettera all’amministrazione comunale, indirizzandola all’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Pietro Piciocchi e quello alle Manutenzioni, Mauro Avvenente, nonché agli uffici tecnici del Comune. Stamani i tecnici erano nuovamente nella scuola, insieme alla dirigente, per verificare la situazione.

“Oggi, 29 novembre 2022 molti di noi genitori della scuola ‘Renzo Pezzani’ di via Sant’Alberto, a Sestri Ponente, terranno a casa i bambini della primaria da scuola. Da anni chiediamo interventi sul plesso per renderlo adeguato al secolo in corso, abbiamo sempre cercato il dialogo, ma ottenuto solo promesse disattese e chiacchiere”.

“Ogni anno chiediamo che venga alzato il riscaldamento perché, in assenza di interventi, è l’unico modo per mantenere il clima nelle aule sopportabile per i nostri bambini. Ogni anno dobbiamo sperare che il meteo sia benevolo in modo da non dover vestire i bambini come se dovessero andare in settimana bianca. Ogni anno dobbiamo fare il balletto delle temperature, come se fosse sempre la prima volta, come se non facendo nulla qualcosa potesse essere migliorato”.

I genitori accusano: “Ci si riempie la bocca con waterfront, funicolari e quant’altro faccia sensazione, ma a fine 2022 non siete capaci di dare un ambiente accettabile a bambini da 6 a 10 anni, alcuni fragili per cui si dovrebbe avere un’attenzione maggiore. Questa giornata a casa ci pesa enormemente, noi abbiamo a cuore l’istruzione dei nostri figli, ma abbiamo a cuore anche la loro salute e da malati non possono certo imparare”.

“Se siamo arrivati a tanto, è perché da queste parti, nella periferia della periferia, l’assenza e l’inconsistenza delle istituzioni è ormai intollerabile. Ma i nostri bambini sono uguali agli altri. Noi prendiamo atto che non c’è alcun interesse dell’amministrazione verso la nostra comunità, ma voi prendete atto che la nostra pazienza è finita”. Così oggi si rimane a casa da scuola. Chi ci rimette? La didattica e i bambini. Una situazione che urla vendetta.

Nei giorni scorsi il problema delle aule al freddo aveva riguardato altre scuole in città, il plesso del liceo Gobetti in via Spataro e l’istituto Abba Gastaldi di Teglia. In entrambi i casi gli studenti delle scuole superiori erano scesi in piazza. Questa volta a dire basta sono stati i genitori di bimbi troppo piccoli per protestare.