Scooter sharing, da gennaio il servizio torna a Genova: si arriverà a 750 mezzi elettrici

Genova. Lo scooter sharing torna a Genova con tre operatori che gestiranno fino a 750 mezzi completamente elettrici in tutta la città. La novità è stata annunciata oggi durante la commissione consiliare sulla micro-mobilità a Palazzo Tursi con l’assessore Matteo Campora e il dirigente dell’unità di progetto smart mobility Valentino Zanin.

Ad aggiudicarsi la gara bandita dal Comune sono state tre aziende: Helbiz (che nel 2020 ha acquisito MiMoto, operatore attivo a Genova fino all’estate scorsa), la trentina Zigzag e la spagnola Reby. “Questi soggetti stanno completando tutte le verifiche amministrative e burocratiche – ha spiegato Campora -. Si partirà a gennaio con i primi 100 motocicli, se un operatore è più veloce bisogna dargli la possibilità di mettere a terra più scooter in maniera che tale che il sistema, che era molto apprezzato, possa partire velocemente e avere poi un ampliamento nel periodo primaverile”.

Ciascun operatore potrà arrivare a un massimo di 250 scooter elettrici e potrà decidere in autonomia l’area in cui erogare il servizio. Non ci saranno postazioni fisse, la formula applicata è il free floating: si localizza il dispositivo, lo si sblocca con l’app e si viaggia secondo le tariffe applicate. Di solito sono previste soluzioni flat con abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili per chi intende usare il servizio non solo in maniera occasionale. “La vera scommessa è che questi scooter elettrici sostituiscano 750 mezzi di proprietà“, ha aggiunto Zanin.

Insieme allo scooter sharing è sempre attivo il nuovo servizio di car sharing offerto da Duferco sotto il marchio Elettra nella doppia modalità station based e free floating. In tutto sono 140 i veicoli elettrici attivi in città. Da febbraio è attivo anche il servizio di bike sharing ZenaByBike gestito da Genova Parcheggi con 100 biciclette, 74 muscolari e 26 a pedalata assistita, collocate presso 16 velostazioni. In entrambi i casi, ha concluso Zanin, si registrano “buoni risultati”.