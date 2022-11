Scooter contro autobus all’alba nel quartiere di Oregina, ferito un 21enne

Genova. Un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito in maniera seria in un incidente stradale avvenuto intorno alle 6.30 in via Napoli, nel quartiere di Oregina, a Genova.

Secondo quanto descritto dagli agenti della polizia locale, intervenuti sul luogo del sinistro, il giovane, che era alla guida di uno scooter, in una curva è andato a scontrarsi contro il muso di autobus Amt della linea 35/ che viaggiava nell’opposto senso di marcia.

L’incidente è avvenuto di fronte alla Banca Carige. Per il 21enne subito era scattato un codice rosso, il più grave, sul posto l’automedica del 118 e i militi della Croce Verde. Poi la situazione si è stabilizzata.

Il ragazzo è stato portato in ospedale, vigile e cosciente, in codice giallo. Illeso un altro giovane, suo amico, che viaggiava come passeggero sullo stesso scooter.

La strada, via Napoli, è stata chiusa momentaneamente per consentire i rilievi da parte degli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.

Nella notte si sono verificati altri incidenti stradali che hanno coinvolto scooter e motorini, uno ad Albaro, dove è rimasta ferita una ragazza di 25 anni, l’altro a Borzoli.