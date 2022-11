Scomparsa sul traghetto Genova Palermo, vane le ricerche della 20enne: indagini in corso

Palermo. Non c’è traccia della ragazza di 20 anni scomparsa dal traghetto Gnv Suprema in navigazione tra Genova e Palermo. I vigili del fuoco, polizia, carabinieri e capitaneria hanno proseguito fino all’alba di oggi con le ricerche a bordo, impiegando anche i cani molecolari, ma non è stata rilevata la presenza della giovane di origine siciliana ma residente a Codogno, nel lodigiano.

Una delle ipotesi era che la ragazza, che si è imbarcata a Genova – come dimostrano alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza – potesse essersi nascosta in attesa di sbarcare per poi fuggire una volta che la nave fosse arrivata a Palermo.

Alle 5 di questa mattina le ricerche si sono interrotte. Sul caso indaga la Procura di Palermo. A quanto risulta non sarebbero stati trovati neppure messaggi particolari da parte della 20enne ma non si esclude che la sua scomparsa possa essere legata a un gesto estremo. Più difficile, dai ponti della nave, che per un incidente si possa cadere in mare.

A lanciare l’allarme, ieri mattina, era stato il fratello 16enne della ragazza. Stando al suo racconto i due, in viaggio per la Sicilia per andare a trovare alcuni familiari, sono andati a dormire in cabina insieme. Il più giovane si è addormentato e al risveglio non ha trovato la sorella. Ha atteso circa un’ora prima di avvertire l’equipaggio.