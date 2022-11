Scomparsa dal traghetto Genova Palermo, ricerche in mare nell’arcipelago toscano

Genova. Ancora nessuna traccia della ragazza di 20 anni scomparsa dal traghetto Gnv Suprema durante la navigazione tra Genova e Palermo. Dopo le ricerche a bordo concluse senza esito, gli uomini della guardia costiera si stanno concentrando su alcune zone di mare attraversate durante il viaggio.

In particolare le ricerche si starebbero concentrando nell’arcipelago toscano, dove la nave è transitata all’orario in cui gli inquirenti credono possa essere scomparsa la ragazza, incrociando la testimonianza del fratello sedicenne che viaggiava con lei e alcune ‘tracce’ trovate sul cellulare della giovane.

La ragazza, infatti, avrebbe dato la buonanotte al fratello poco tempo dopo la partenza, mentre sul suo cellulare sarebbe rimasto un messaggio non inviato scritto ad un’ora compatibile con le prime ore di viaggio. Per questo motivo le ricerche si stanno concentrando sul quel tratto di mare, anche se le speranze di trovarla in vita oramai sono ridotte ad un lumicino.