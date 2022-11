Scolmatore del Bisagno, prorogato fino a maggio il cantiere in via Emilia: l’emergenza parcheggi continua

Genova. E’ stata prorogata fino al 29 maggio l’area cantiere di via Emilia relativa ai lavori in alveo per la realizzazione dello Scolmatore del Bisagno. Una proroga richiesta dall’azienda e che prolunga l’ingombro sulla strada del quartiere di Molassana, allungando in questo modo i disagi che i residenti stanno subendo soprattutto per quanto riguarda la sosta. L’emergenza parcheggi, quindi, prosegue.

L’occupazione di cantiere comprende parte del ponte Ugo Gallo, la cui carreggiata è stata ridotta per permettere l’installazione di uffici tecnici da campo, e il tratto di via Emilia che dal suddetto ponte arriva fino al distributore: per fare largo ai lavori e consentire il mantenimento di almeno una corsia di marcia, sono stati momentaneamente ‘sacrificati’ quasi cento posti auto, creando una piccola ma vera emergenza posteggi per gli abitanti della zona.

“Prorogati” quindi anche i disagi anche per il traffico, visto che in tutta la zona di cantiere le corsie sono state ridotte da due a una, con il limite di velocità abbassato a 30 chilometri l’ora, come normativa comanda. Anche le fermate delle linee Amt comprese in quest’area continueranno ad essere momentaneamente soppresse.