Sciopero sindacati di base, venerdì alle 10 manifestazione: “Salari più bassi di 30 anni fa in Italia”

Genova. Le organizzazioni sindacali di base e conflittuali hanno indetto uno sciopero generale in programma per il prossimo 2 dicembre a contrasto dell’attuale situazione in cui i lavoratori non sono tutelati.

È prevista una manifestazione con concentramento alle 10 in largo Lanfranco di fronte alla prefettura di Genova.

Durante la conferenza stampa congiunta i sindacati hanno spiegato come l’Italia sia l’unico tra i Paesi dell’Ocse ove i salari sono più bassi di 30 anni fa, l’aumento generalizzato dei prezzi dei beni di prima necessità e delle bollette di luce e gas, insieme all’esplodere della inflazione ormai sopra 1’11% (il 15% per le classi popolari), stanno portando milioni di persone sotto la soglia di povertà. “È in tale contesto che gran parte dei sostegni sono andati alle grandi imprese anziché ai lavoratori, ai pensionati e ai disoccupati mentre si è registrato un clamoroso incremento della spesa militare. L’Italia è stata trascinata nel conflitto in Ucraina, divenendo un Paese belligerante”.

Cristiano Bianchi, segreteria Orsa tpl Genova, dichiara: “Per quanto riguarda il comparto del trasporto pubblico, abbiamo la necessità di reperire il prima possibile i fondi promessi dei quali ancora le aziende non hanno notizie. Faccio presente che il trasporto pubblico a causa della pandemia è rimasto in difficoltà e forte crisi di bilancio. Partecipiamo quindi allo sciopero anche per chiedere a gran voce la salvaguardia di tutti i lavoratori del Tpl”.

Mauro Milani, Cub Genova spiega: “Con lo slogan Giù le armi e su i salari uniamo le rivendicazioni generali per migliorare le condizioni dei lavoratori, provando ad invertire la rotta finora seguita dalla politica della concertazione. Non è concepibile che i soldi dei lavoratori vengano utilizzati per fomentare e mantenere una guerra nel cuore dell’Europa e non per migliorare trasporti, sanità, scuola, per la difesa del territorio e sostenere le famiglie dei lavoratori che cercano faticosamente di uscire da un periodo di profonda crisi dovuta anche alla pandemia”.

Piero Favetta, coordinamento genovese Si-Cobas, dice: “Per noi l’appuntamento essenziale è venerdì 2 dicembre alle ore 8 presso il magazzino Brt di Coronata, invitiamo tutti a protesta contro la guerra e l’economia di guerra ed il clima antisindacale presente oggi all’interno dell’ambiente di lavoro”.

Franchina Sebastiano, Cobas scuola Genova, commenta: “Siamo in sintonia con le tematiche dello sciopero, saremo anche i piazza il 2 dicembre per protestare anche per l’ultimo accadimento contro il comparto scuola con il taglio delle istituzioni scolastiche, conseguenza grave per il servizio e posto di lavoro e classi”.

Maurizio Rimassa, Usb Genova e Liguria, aggiunge: “Venerdì 2 dicembre è una giornata di mobilitazione importante, la prima contro la guerra della piattaforma, con sciopero generale e contro le spese militari. Un aumento insostenibile del costo della vita, la politica e le scelte politiche in campo dal governo continuano verso un percorso fallimentare ormai preso dalle istituzioni in questi mesi”.

Lo sciopero è un’azione coordinata e condivisa per “Unire le forze per fermare il Paese” come primo passo per invertire la rotta.

(Nella foto da sx Cristiano Bianchi Orsa; Mauro Milani Cub; Maurizio Rimassa Usb; Piero Favetta SiCobas; Sebastiano Franchina Confederaizone Cobas).