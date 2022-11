Sciopero ospedale Galliera, l’apertura della Regione: “A breve lo scorrimento delle graduatorie”

Genova. Scorrimento in tempi rapidi delle graduatorie per l’assunzione di nuovo personale sanitario e impegno a reperire risorse economiche per rimpinguare i fondi contrattuali. Sono i risultati ottenuti da sindacati e lavoratori dell’ospedale Galliera, oggi in sciopero con un corteo nelle vie del centro città per denunciare le croniche carenze di personale, l’aumento “insostenibile” dei carichi di lavoro e la mancanza di riconoscimenti economici per chi era in prima linea durante l’emergenza Covid.

“Il mio impegno è quello di trovare tutte le risorse necessarie per rendere quell’ospedale paritetico per quanto riguarda il trattamento del personale – ha spiegato l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola dopo l’incontro in Regione con la delegazione di Fp-Cgil e Uil-Fpl -. Le graduatorie non sono fatte per leggere un elenco di nomi ma per essere utilizzate in base alle necessità. Lo scorrimento può avvenire anche in maniera immediata: parlerò con Alisa e i vertici delle aziende e vedremo quali sono le necessità di personale”.

Dopo il maxi concorso per infermieri e Oss anche l’ospedale Galliera è diventato oggetto di “fughe” da parte di professionisti in cerca di migliori condizioni economiche. D’altra parte il bando per infermieri aveva riservato proprio al Galliera 30 unità su 700 in totale, assunzioni che Alisa ha deciso di contingentare per evitare che le Rsa private rimanessero senza personale. “Questo è il tema principale – spiega Luca Infantino, segretario ligure della Fp-Cgil -. Abbiamo chiesto di avere un occhio di riguardo per il Galliera per compensare le risorse che sono andate via”.

L’altro tema è il “recupero del maltolto“, spiega Infantino, cioè le risorse venute a mancare dalle retribuzioni del personale. “Abbiamo ragionato su due possibili risposte: l’impiego una tantum delle donazioni e il decreto Calabria. Questi due elementi consentiranno, attraverso un elemento di perequazione, di avere soldi sufficienti per reintegrare i fondi depauperati dall’azienda, permettendo in 2-3 mesi di remunerare i lavoratori rispetto alla premialità non ricevuta”.

“Abbiamo ottenuto un grosso risultato – commenta soddisfatto Marco Vannucci della Uil–Fpl -. È fondamentale che si ponga fine all’esodo del personale e vengano sostituiti i colleghi. Abbiamo ricevuto rassicurazioni sulle tempistiche: ci è stato garantito che a breve sarà trovata una soluzione per lo scorrimento delle graduatorie. Per noi questo potrebbe essere un punto zero. Per adesso sospendiamo la mobilitazione in attesa di ricevere quanto promesso”.

“Ma l’emorragia di personale – interviene Gratarola usando un linguaggio clinico a lui familiare – da una parte si cura con le trasfusioni, cioè immettendo nuovo personale, dall’altra bisogna colmare il buco e per fare questo il clima in ospedale deve diventare migliore”. E non solo per le carenze che provocano emergenze sul piano organizzativo: “In un ospedale vecchio le persone non sono contente di lavorare”, ricorda l’assessore facendo riferimento al tormentato (e contestato) progetto del nuovo Galliera.