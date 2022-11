Sciopero ospedale Galliera, a rischio l’assistenza ai pazienti: il prefetto precetta 40 lavoratori

Genova. Il prefetto di Genova Renato Franceschelli ha precettato i lavoratori dell’ospedale Galliera di Genova in occasione dello sciopero indetto dai sindacati Fp-Cgil e Uil-Fpl per la giornata di domani dalle 7.00 alle 20.00.

“A seguito dell’espletamento di un tentativo di conciliazione in data odierna”, si legge nella nota della Prefettura, Franceschelli “ha adottato un provvedimento di precettazione indirizzato al personale dell’ospedale Galliera, al fine di garantire i servizi essenziali. I lavoratori sono invitati a prendere visione del suddetto provvedimento, che sarà affisso nel luogo di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale dell’ospedale Galliera”.

Da quanto si apprende da fonti sindacali, il provvedimento del prefetto riguarda in tutto 40 lavoratori. A determinare la decisione sarebbe stata la previsione di un’adesione molto alta allo sciopero, col rischio che l’ospedale restasse effettivamente senza personale sufficiente a garantire i livelli minimi di assistenza. L’astensione rimane però confermata con le modalità che erano state annunciate.

I sindacati, oltre allo sciopero, avevano programmato anche un corteo e un presidio in piazza De Ferrari con concentramento alle 9.00 nel parcheggio interno e percorso lungo via Corsica, via Bixio e via Fieschi fino a raggiungere il centro città.

Le motivazioni che avevano portato alla proclamazione dello sciopero, citate dai sindacati, sono “il perdurare delle condizioni di disagio per la cronica carenza di personale, doppi turni, rinuncia ai riposi e alle ferie, ricorso eccessivo allo straordinario, grande incremento dei carichi di lavoro, sovraffollamento e stazionamento prolungato dei pazienti in barella al pronto soccorso.

“Tutte circostanze che, inevitabilmente, determinano un aumento inaccettabile del rischio professionale a cui è sottoposto il personale. Situazione drammatica che, tuttavia. viene, peggiorata dalla ulteriore perdita di professionisti e operatori a seguito dello scorrimento della graduatoria per infermieri e Oss di Alisa che decidono di abbandonare il Galliera e per la mancanza dei riconoscimenti economici previsti dalla normativa proprio per la carenza di personale”, avevano spiegato Cgil e Uil.