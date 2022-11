Sci, tutto pronto per la nuova stagione a Limone: “Pronti 70 cannoni per l’innevamento programmato”

Ripristinato l’impianto di innevamento della Riserva Bianca

È stata un’estate di lavoro per il team della Riserva Bianca che sta completando in questi giorni i lavori di ripristino dell’impianto di innevamento danneggiato nel 2020 dalla tempesta Alex. I lavori, iniziati con la costruzione di nuove linee di innevamento nell’area di Limonetto, sono continuati in tutta l’area della stazione di partenza della seggiovia Cabanaira per terminare sulla pista Carosello a Quota 1400.

Gli interventi hanno avuto un costo complessivo superiore ai 3 milioni di euro per la sola parte impiantistica e permetteranno di allacciare nell’immediato 70 cannoni per l’innevamento programmato. Tale intervento completa per circa il 75% il piano industriale della Riserva Bianca sul fronte innevamento, che continuerà con il rafforzamento dell’impianto in zona Belvedere e Lagone.

Parallelamente, il Comune di Limone Piemonte sta procedendo con l’iter autorizzativo per realizzare l’impianto di innevamento programmato della pista Olimpica e costruire il nuovo bacino di innevamento in zona monte Cabinovia Severino Bottero. Il bacino di prossima costruzione avrà una capacità di circa 40 mila metri cubi di acqua in accumulo, una grande riserva di acqua se immaginiamo che il bacino artificiale esistenze in zona Laghetti contiene circa 5 mila metri cubi di acqua.