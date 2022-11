Scherma, a Chiavari 300 atleti per la prova nazionale nord di spada

Chiavari. Nel prossimo weekend del 26-27 novembre Chiavari ritornerà, dopo qualche anno, grande protagonista della scherma nazionale. Verrà infatti ospitata la prima prova di qualificazione nazionale zona nord della spada assoluta maschile e femminile.

Questo evento, secondo solo al campionato nazionale assoluto, permetterà di poter ammirare tra le pedane del palazzetto dello sport comunale (allestito ad hoc per l’occasione) spadisti e spadiste del gotha della scherma italiana. In particolare, saranno presenti, tra gli altri, tutti e quattro i componenti della squadra di spada maschile presente agli ultimi Giochi Olimpici di Tokyo (Gabriele Cimini, Marco Fichera, Enrico Garozzo e Andrea Santarelli) e due delle quattro spadiste che hanno ottenuto il bronzo olimpico a squadre (Federica Isola e Mara Navarria).

Un’occasione imperdibile per poter ammirare gareggiare i campioni della scherma, che scenderanno in pedana sabato 26 nella disciplina femminile e domenica 27 in quella maschile.

Chiavari ospiterà, nel complesso, circa 330 atleti (195 per la spada maschile e 130 per la spada femminile)