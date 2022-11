Genova. Un grosso albero è crollato sotto la furia del vento in via Mogadiscio, all’interno di un giardino privato, andando a colpire la palazzina limitrofa. Non si registrano feriti ma qualche danno alle finestre delle abitazioni.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco dotati di autogrù: i pompieri stanno operando per ridurre l’albero tagliandone i tronchi e i rami più grandi per poi poter passare alla rimozione definitiva.

Per fare questo la gru è stata posizionata al centro della carreggiata di via Mogadiscio che è stata quindi in parte chiusa al traffico. Per raggiungere Sant’Eusebio, quindi, è necessario passare da via Val Trebbia.