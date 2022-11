Santa Margherita, domenica la Portofino Run – Corri Santa: previsti 500 partecipanti

Santa Margherita Ligure torna ad abbracciare i podisti impegnati nella Portofino Run – Corri Santa, corsa di 10 km in programma domenica 13 novembre 2022, con partenza alle 9:00 sotto il Castello cinquecentesco sul lungomare, all’inizio di corso Marconi; “giro di boa” in Piazzetta a Portofino e arrivo ai Giardini a mare di Santa Margherita Ligure, dopo aver attraversato, sia all’andata sia al ritorno, tutta la magnifica litoranea che unisce le due località del Tigullio Occidentale.

Quella che andrà in scena domenica, organizzata dall’Atletica Due Perle, con la collaborazione e il patrocinio dei Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino, sarà per la Portofino Run l’edizione numero nove, anche se in una collocazione temporale differente rispetto agli anni precedenti.

Questa manifestazione venne infatti ideata nel 2013, come anteprima alla Mezza maratona internazionale delle Due Perle, in programma la prima domenica di febbraio; sino al 2020 è infatti andata puntualmente in scena nel pomeriggio della vigilia della “Due Perle”, chiamata a svolgere il ruolo di ideale apripista della mezza maratona dell’indomani. Nei due anni successivi – febbraio 2021 e 2022 – lo stop dovuto all’emergenza sanitaria ha bloccato sia la “Due Perle” sia la Portofino Run – Corri Santa, ma ora si è deciso di ripartire, lasciando in calendario la Mezza maratona la prima domenica di febbraio (la prossima è infatti già fissata per il 5 febbraio 2023) e spostando i 10 km della Portofino Run – Corri Santa a metà novembre, quindi sempre in un periodo di bassa stagione turistica (confermato inoltre il Trail, nell’ambito dei Sentieri di Fraternità sul Monte di Portofino, la seconda domenica di dicembre, l’11).

Le iscrizioni per la Portofino Run – Corri Santa di domenica procedono a buon ritmo, al punto che si dovrebbe toccare quota 500 partecipanti.

Dichiarano il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni e l’Assessore allo Sport Patrizia Marchesini: “Diamo il bentornato a tutti i podisti e ai loro accompagnatori. È bello ritrovare i nostri grandi eventi sportivi grazie ai quali riusciamo a coniugare benessere, rispetto per la natura e turismo. C’è tanta voglia di ricominciare, la Portofino Run – Corri Santa prosegue un ciclo di grandi appuntamenti pensati per destagionalizzare le presenze, iniziati a ottobre con il Miglio Blu e la rievocazione del Circuito del Tigullio, e che proseguiranno con l’atletica, il Trail l’11 dicembre e la Mezza Maratona il prossimo febbraio”.

Lo svolgimento della gara comporterà naturalmente la chiusura della strada da e per Portofino per il tempo necessario alla disputa della manifestazione podistica: stop al traffico sulla provinciale 227 tra il Castello di Santa Margherita Ligure e Portofino alle 8:30, con area di partenza lasciata completamente sgombra da ogni categoria di veicolo, e riapertura entro le 10:15.

Lungo il percorso saranno comunque presenti numerosi volontari, chiamati a presidiare i varchi e ad assicurare tranquillità e sicurezza a tutti i concorrenti.

La Portofino Run – Corri Santa si correrà inoltre nel ricordo di Antonella Guzzi, moglie di Nicola Fenelli, presidente dell’Atletica Due Perle, prematuramente scomparsa nel 2016, cui verrà intitolata la gara, che vedrà al via personaggi di spicco dell’atletica leggera, come Matteo Guelfo, genovese della Trionfo Ligure, convocato in Nazionale per disputare i 1.500 agli Europei a squadre, Ghebrehanna Savio, asso pigliatutto dello scenario ligure e Martina Rosati, reduce dalla vittoria, lo scorso 1° novembre, nella 10 km Tigullio Run da Chiavari a Lavagna e in precedenza azzurra dei 400 ostacoli.